Nouvelles connaissances sur les protéines du système immunitaire et les traitements potentiels des maladies

By

Des chercheurs du Bridge Institute de l’USC Michelson Center for Convergent Bioscience, en collaboration avec des équipes internationales, ont réalisé des progrès significatifs dans la compréhension de certaines protéines du système immunitaire. L'étude, publiée dans la revue Cell, se concentre sur la cascade du complément et son rôle dans notre réponse immunitaire.

La cascade du complément est une série d’événements qui sont activés lorsque des menaces potentielles sont détectées dans l’organisme. Ce processus produit des messagers protéiques, C3a et C5a, qui activent ensuite des récepteurs spécifiques sur les cellules, déclenchant des signaux internes. Cependant, les mécanismes de ces récepteurs, en particulier C5aR1, restent insaisissables.

Grâce à la cryomicroscopie électronique, les chercheurs ont pu capturer des images détaillées de ces récepteurs en action. Ces images donnent un aperçu de la manière dont les récepteurs interagissent avec les molécules, changent de forme lors de l'activation et transmettent des signaux au sein de la cellule.

Les résultats ont des implications potentielles pour le développement de médicaments ciblant ces récepteurs pour traiter une gamme de maladies, notamment les cas graves de COVID-19, la polyarthrite rhumatoïde, les maladies neurodégénératives et le cancer. Cette recherche offre des informations complètes sur une famille de récepteurs cruciale au sein du système immunitaire et jette les bases de futures études visant à exploiter la puissance des défenses naturelles de notre corps.

Alors que la communauté mondiale continue de faire face à des maladies qui touchent des millions de personnes, il devient de plus en plus important de comprendre les nuances de notre système immunitaire. Cette recherche contribue à cette compréhension et ouvre des voies potentielles pour des options de traitement innovantes.

Source : Yadav MK, Maharana J, Yadav R et al. Bases moléculaires de la liaison, de l'activation et du biais de signalisation de l'anaphylatoxine au niveau des récepteurs du complément. Cellule. 2023 : S0092867423010747. est ce que je: 10.1016/j.cell.2023.09.020