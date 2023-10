By

Un nouveau court métrage intitulé « One Revolution Per Minute » a récemment vu le jour, créé par l'animateur et cinéaste Erik Wernquist. Connu pour ses travaux antérieurs sur des concepts orientés vers l'espace, Wernquist emmène les spectateurs dans un voyage visuel à travers différentes zones du système solaire à bord de la station spatiale SSPO Esperanta.

Le film présente des visuels époustouflants de divers corps célestes, dont Mars et Saturne. L'attention portée aux détails est remarquable, la station spatiale étant conçue pour ressembler à un hôtel de luxe ou à un bateau de croisière. Tout au long de la vidéo, les spectateurs ont un aperçu d'un magnifique salon et d'un mur de miroirs, créant un sentiment de crainte et d'émerveillement.

Bien que le film soit indéniablement impressionnant, certains téléspectateurs ont noté qu’il s’écartait de la physique précise. Plus précisément, la rotation du paysage extérieur ne correspond pas aux effets de la gravité sur les objets et les individus à l'intérieur de la station spatiale. Cependant, cette différence mineure ne diminue en rien la majesté et la beauté globale présentées dans le film.

Les travaux précédents de Wernquist, y compris la vidéo acclamée « Wanderers » mettant en vedette la voix off emblématique de Carl Sagan, ont également captivé le public avec sa représentation inspirante de l'exploration spatiale. Avec « One Revolution Per Minute », Wernquist consolide sa position de cinéaste de premier plan dans le domaine de l’exploration spatiale.

Alors que les fans attendent avec impatience les futurs projets de Wernquist, ses films continuent d'inspirer et de transporter les spectateurs vers les sites et les merveilles de l'univers – des endroits qu'ils n'auront peut-être jamais la chance de découvrir personnellement.

