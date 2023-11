La beauté des lumières urbaines depuis l’espace

By

Alors qu'il survolait la Terre à bord de la Station spatiale internationale (ISS), l'astronaute Jasmin Moghbeli s'est émerveillé devant les lumières époustouflantes des villes du nord-est des États-Unis. Depuis son point d'observation situé à 262 milles au-dessus du Maine, elle a capturé des images époustouflantes des principales zones urbaines, notamment Long Island, New York ; Philadelphie, Pennsylvanie; et Washington, DC

La photographie capture un spectacle fascinant : le vaste réseau illuminé de la civilisation humaine vu de l’espace. Il rappelle les incroyables progrès réalisés par l’humanité ainsi que la beauté et l’interconnectivité de notre monde.

L'ISS, en orbite autour de la planète toutes les 90 minutes, effectue un nombre remarquable de 16 orbites autour de la Terre sur une période de 24 heures. Cela signifie que les astronautes à bord assistent à 16 levers et couchers de soleil au cours de cette période. Une succession aussi rapide de cycles diurnes et nocturnes met en valeur le contraste saisissant entre l’obscurité de l’espace et les lumières vibrantes émanant de nos villes.

Si vous êtes fasciné par l'espace et souhaitez apercevoir l'ISS vous-même, vous pouvez visiter le site Web Spot the Station, où vous trouverez des informations sur l'emplacement actuel de l'ISS et la date à laquelle elle passera au-dessus de votre région. C'est une expérience incroyable de voir cette merveille créée par l'homme voyager à travers le ciel nocturne, reliant des personnes de différents coins du globe grâce à sa présence.

L'image capturée par l'astronaute Jasmin Moghbeli nous rappelle le pouvoir des réalisations humaines et la façon dont notre civilisation a tissé une tapisserie de lumière à travers la Terre. Cela témoigne de notre ingéniosité, de nos progrès et de notre capacité illimitée à explorer et à repousser les limites.

Alors la prochaine fois que vous contemplerez le ciel nocturne, prenez un moment pour apprécier la beauté des lumières urbaines qui brillent depuis l’espace, témoignage du génie humain et des merveilles de notre monde.

Questions fréquentes

1. À quelle distance au-dessus de la Terre se trouvait la Station spatiale internationale lorsque la photo a été prise ?

L'astronaute Jasmin Moghbeli a pris la photo à une hauteur de 262 milles au-dessus du Maine.

2. Combien d’orbites la Station spatiale internationale effectue-t-elle en 24 heures ?

L'ISS effectue 16 orbites autour de la Terre sur une période de 24 heures.

3. Puis-je voir la Station spatiale internationale depuis ma région ?

Oui, vous pouvez suivre l'emplacement de l'ISS et savoir quand elle sera visible dans votre région en visitant le site Web Spot the Station.

4. Que symbolise l’image ?

L'image symbolise la réussite humaine, le progrès et l'interconnectivité de notre monde à travers le réseau de lumières urbaines vu de l'espace.