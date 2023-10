Découvrir les joies du bloc : le point de vue d'un non-athlète

Le bloc, une forme d'escalade qui se déroule sur des murs artificiels intérieurs sans cordes ni harnais, peut sembler intimidant pour les personnes non sportives comme moi. Cependant, après l’avoir essayé plus tôt cette année, j’ai rapidement découvert que le bloc est accessible et agréable quel que soit le niveau.

La première fois que je suis entré dans une salle de bloc, je me suis senti submergé par la vue de grimpeurs expérimentés parcourant les murs sans effort. Je doutais de mes propres capacités, me demandant comment moi, écrivain et maman chat au foyer, pourrais-je effectuer des mouvements aussi exigeants physiquement. Malgré mes réserves, j'ai décidé de tenter le coup.

Avec le soutien et les encouragements de mon petit ami et de son ami grimpeur expérimenté, j'ai commencé à essayer les itinéraires les plus faciles, de couleur violette. Même me relever du sol était un défi au début, mais au fur et à mesure que je continuais à grimper, je me suis retrouvé physiquement épuisé mais exalté.

L'escalade et le bloc offrent des avantages à la fois physiques et mentaux. Il aide à développer la force et l’endurance tout en gardant l’esprit concentré, en réduisant l’anxiété et en renforçant la confiance et l’estime de soi. L’aspect résolution de problèmes de l’activité a favorisé un sentiment de travail d’équipe et de camaraderie entre grimpeurs de différents niveaux de compétence.

Bien que les progrès aient été lents, j'ai maintenant progressé vers l'escalade sur des rochers orange, le niveau suivant après le violet. Je chute encore régulièrement, mais cela n'a pas entamé mon enthousiasme. Chaque semaine, les formations rocheuses changent, rendant la pratique intéressante et passionnante.

Le bloc est devenu un passe-temps commun pour moi et mes amis, remplaçant la routine habituelle consistant à manger et à boire le week-end. Je recommande de tout cœur le bloc à tout le monde, en particulier à ceux qui se considèrent comme non sportifs. Trouver de la passion dans quelque chose pour lequel on est médiocre peut être libérateur et apporter une immense joie.

Que je conquière ou non des voies plus difficiles, je continuerai à grimper simplement parce que cela me rend heureux. Lorsqu’une activité est exercée pour le plaisir personnel plutôt que pour une validation externe, elle nous permet de découvrir un monde plus léger.

