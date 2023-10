Une nouvelle étude révèle des gènes potentiels de résistance au stress dans la plante Moringa

By

Des scientifiques de l’Institut des sciences de la vie (ILS) ont mené une étude révolutionnaire sur le génome de Moringa oleifera, également connu sous le nom de pilon. Cette plante est reconnue depuis longtemps pour sa haute valeur nutritionnelle et ses diverses propriétés médicinales. Cependant, les recherches récentes se sont concentrées sur un aspect différent du génome de la plante : sa capacité à résister au stress abiotique, en particulier aux conditions de sécheresse.

Les chercheurs de l'ILS ont relevé le défi du séquençage, de l'assemblage et de l'annotation du génome de Moringa oleifera var Bhagya. Grâce à leurs efforts, ils ont réussi à identifier un nombre impressionnant de 32,062 XNUMX gènes codant pour des protéines dans le génome assemblé. Les scientifiques ont également découvert que les facteurs de transcription du choc thermique jouent un rôle crucial dans la réponse de la plante au stress abiotique, comme la sécheresse.

Pour explorer davantage l’importance de ces facteurs de transcription du choc thermique, les chercheurs ont analysé leurs modèles d’expression en réponse au stress dû à la sécheresse. Cette analyse a conduit à l’identification de 21 protéines de choc thermique dans le génome de Moringa oleifera. Ces protéines, d'une longueur comprise entre 110 et 1,530 XNUMX acides aminés, possèdent un immense potentiel pour améliorer la résistance de la plante aux conditions stressantes.

À l’avenir, les scientifiques de l’ILS mènent d’autres études de caractérisation et de validation fonctionnelle sur ces facteurs de transcription de choc thermique identifiés. Leur objectif est de découvrir de nouvelles sources de gènes résistants au stress au sein du Moringa oleifera, qui peuvent être utilisées pour améliorer la résilience globale et la durabilité de cette plante précieuse.

Les résultats remarquables de cette étude ont récemment été publiés dans la prestigieuse revue internationale Frontiers in Plant Sciences. L'équipe de recherche, composée de Sushree Shyamali, Seema Pradhan, Mitrabinda Panda et Ajay Parida, a jeté un nouvel éclairage sur le potentiel génétique de la plante Moringa, ouvrant ainsi des possibilités passionnantes pour les progrès futurs en agriculture et en sélection végétale.

QFP

Qu’est-ce que le Moringa oleifera ?

Moringa oleifera, communément appelé pilon, est une espèce végétale importante connue pour sa haute valeur nutritionnelle et médicinale. Chaque partie de l’arbre, y compris les feuilles, convient à diverses fins nutritionnelles et médicinales.

Quelles sont certaines des utilisations du Moringa oleifera ?

Les extraits de feuilles de Moringa oleifera sont utilisés pour traiter la malnutrition et pour améliorer la production de lait maternel chez les mères allaitantes. De plus, cette plante est reconnue pour ses propriétés potentielles antioxydantes, anticancéreuses, anti-inflammatoires, antidiabétiques et antimicrobiennes.

Qu’a révélé l’étude sur Moringa oleifera ?

L'étude menée par l'Institute of Life Science a révélé que les facteurs de transcription du choc thermique jouent un rôle essentiel dans la réponse de la plante au stress abiotique, en particulier à la sécheresse. Les chercheurs ont identifié 21 protéines de choc thermique dans le génome de Moringa oleifera, qui pourraient potentiellement améliorer la résilience de la plante aux conditions stressantes.

Quelles sont les prochaines étapes de la recherche ?

Les scientifiques de l'ILS travaillent actuellement à caractériser et valider davantage les facteurs de transcription de choc thermique identifiés chez Moringa oleifera. Ils visent à découvrir de nouveaux gènes résistants au stress au sein de la plante, qui peuvent contribuer à améliorer sa résilience et son potentiel génétique global.