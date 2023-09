Comprendre la dynamique électronique dans les liquides à l'aide de champs laser intenses

By

Dans une étude récente publiée dans Nature Physics, des chercheurs ont mis en lumière le comportement unique de la dynamique électronique dans les liquides lorsqu’ils sont exposés à des champs laser intenses. En employant la technique de génération d'harmoniques élevés (HHG), qui consiste à générer des photons de haute énergie à l'aide de champs laser intenses, l'équipe de scientifiques a pu sonder la dynamique des électrons dans les liquides et découvrir le libre parcours moyen des électrons.

Les électrons dans les liquides jouent un rôle crucial dans divers processus chimiques, et comprendre leur comportement est essentiel pour faire progresser nos connaissances dans des domaines tels que les processus biologiques et les dommages à l'ADN. Cependant, capturer les mouvements ultrarapides des électrons dans les liquides constitue un défi majeur en raison de leurs délais extrêmement courts, de l’ordre de l’attoseconde.

Les chercheurs ont développé un appareil spécialisé à l'ETH Zurich pour étudier l'interaction des liquides avec des lasers intenses. Ils ont découvert que l'énergie photonique maximale obtenue grâce au HHG dans les liquides était indépendante de la longueur d'onde du laser, ce qui indique un comportement unique par rapport aux gaz et aux solides.

Une enquête plus approfondie a révélé que le libre parcours moyen de l'électron, qui est la distance moyenne qu'un électron peut parcourir avant d'entrer en collision avec une autre particule, déterminait l'énergie maximale des photons. Les chercheurs ont pu extraire cette quantité, connue sous le nom de libre parcours moyen effectif des électrons, à partir de données expérimentales en utilisant un modèle analytique prenant en compte la diffusion des électrons.

Cette étude fournit non seulement des informations précieuses sur la dynamique électronique dans les liquides, mais fait également du HHG un nouvel outil spectroscopique pour l'étude des liquides. En acquérant une compréhension plus approfondie de ces processus ultrarapides, les scientifiques peuvent faire progresser la recherche dans des domaines tels que la chimie, la biologie et la science des matériaux.

Dans l’ensemble, cette recherche ouvre de nouvelles portes pour étudier le comportement des électrons dans les liquides et ouvre la voie à de futures études sur la dynamique des électrons dans cette phase importante de la matière.

– Définitions des termes :

– Photon : Particule de lumière responsable de la force électromagnétique.

– ADN : Molécule porteuse d’instructions génétiques pour le développement et le fonctionnement des organismes.