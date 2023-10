Des chercheurs découvrent le mécanisme moléculaire d’activation et de signalisation des récepteurs du complément

Des chercheurs de l’Institut indien de technologie (IIT) Kanpur ont réalisé une avancée significative dans la compréhension du mécanisme moléculaire de l’activation et de la signalisation des récepteurs du complément. Dirigée par le professeur Arun K Shukla, l'équipe du Département des sciences biologiques et de bio-ingénierie a découvert des informations importantes sur le fonctionnement des récepteurs de l'anaphylatoxine, ce qui pourrait avoir des implications futures pour la découverte de médicaments dans divers troubles inflammatoires.

L'étude s'est concentrée sur le système du complément, un élément essentiel de notre réponse immunitaire, et sa dépendance aux anaphylatoxines telles que C3a et C5a. Ces anaphylatoxines interagissent avec des récepteurs spécifiques, appelés C3aR et C5aR1, et l'équipe a cherché à mieux comprendre comment ces récepteurs reconnaissent leurs cibles, activent et contrôlent la signalisation.

En plus de mettre en lumière le fonctionnement des récepteurs de l’anaphylatoxine, la recherche a également révélé un mécanisme naturel permettant de réduire la réponse inflammatoire provoquée par le C5a. Ce mécanisme consiste à supprimer une partie spécifique de la molécule C5a. En outre, l’étude a identifié un peptide qui active sélectivement le C3aR, démontrant que les récepteurs peuvent répondre différemment à divers composés.

Les découvertes de l'équipe ont le potentiel d'éclairer la découverte de nouveaux médicaments pour le traitement d'une gamme de maladies humaines, notamment l'arthrite, l'asthme et la septicémie. En comprenant mieux le fonctionnement des récepteurs de l’anaphylatoxine, les scientifiques peuvent développer des thérapies ciblées pour moduler la réponse immunitaire et soulager l’inflammation.

La recherche a été publiée dans la revue scientifique internationale Cell. L'équipe était composée du professeur Shukla, ainsi que de chercheurs du département des sciences biologiques et de la bio-ingénierie de l'IIT Kanpur, du département des sciences biologiques de l'Université de Californie du Sud et de la section de biologie moléculaire et computationnelle.