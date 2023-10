Kellie Gerardi, chercheuse à l'IIAS, rejoindra le vol spatial de recherche Galactic 05

By

L'Institut international des sciences astronautiques (IIAS) a annoncé que Kellie Gerardi, chercheuse en bioastronautique et spécialiste des charges utiles, représentera l'Institut lors du prochain vol spatial de recherche « Galactic 05 » avec Virgin Galactic.

Son ouverture est prévue le 2 novembre 2023, « Galactic 05 » sera le sixième vol spatial de Virgin Galactic cette année. La mission impliquera la conversion du vaisseau spatial en un laboratoire spatial suborbital dédié à la recherche spatiale.

Gerardi sera accompagné dans cette mission du Dr Alan Stern, planétologue américain et vice-président associé du secteur spatial du Southwest Research Institute, et astronaute privé de nationalité franco-italienne.

En tant que premier chercheur au monde parrainé par l'industrie à être engagé pour voler à bord d'un vaisseau spatial commercial, Gerardi réalisera trois expériences de charge utile pendant le vol spatial. Ces expériences se concentreront sur la dynamique des fluides, la biométrie humaine et la surveillance du glucose. De plus, Gerardi évaluera l'expérience des chercheurs pour améliorer les futurs vols spatiaux de recherche et les programmes de formation parrainés par l'IIAS.

Virgin Galactic et IIAS ont collaboré étroitement sur l'intégration de la charge utile et la chorégraphie en vol afin de maximiser les progrès scientifiques et technologiques de la mission « Galactic 05 ». Cette mission marque une étape importante pour l’IIAS dans son engagement à favoriser un avenir spatial inclusif grâce à une recherche d’intérêt mondial.

Gerardi sera accompagné à Spaceport America par les chercheurs de l'IIAS, Yvette Gonzalez, le Dr Aaron Persad et le Dr Shawna Pandya. Ils fourniront un soutien à l’intégration de la charge utile et effectueront une analyse des données après le vol.

Cette mission met non seulement en valeur les progrès de la recherche spatiale, mais met également en évidence la collaboration croissante entre les sociétés de vols spatiaux commerciaux et les instituts de recherche. Il s’agit d’un nouveau pas en avant dans la poursuite du progrès scientifique et l’exploration de nouvelles frontières.

Sources:

– Article original : Virgin Galactic (l’article source ne fournit pas d’URL)

– Podcast de SpaceWatch.global mettant en vedette Kellie Gerardi (l'article source ne fournit pas d'URL)