L'Institut indien d'astrophysique va promouvoir le « tourisme astronomique » avec une « fête des étoiles » annuelle dans la réserve de ciel sombre de Hanle

L'Institut indien d'astrophysique (IIA) envisage de promouvoir « l'astrotourisme » en faisant de la « Fête des étoiles » un événement annuel dans la réserve de ciel étoilé de Hanle (HDSR), dans l'est du Ladakh. Cette idée est née après l'organisation réussie de la première « Fête des étoiles » officielle pour les astronomes amateurs expérimentés au HDSR.

Hanle, qui abrite l'Observatoire astronomique indien de l'IIA, est réputée pour son ciel sombre et son temps sec, ce qui en fait un endroit idéal pour observer les étoiles. Une trentaine d'astronomes amateurs ont participé à l'événement, apportant leurs télescopes et leurs appareils photo pour capturer la beauté du ciel non pollué et photographier des objets célestes qui seraient autrement difficiles à capturer dans d'autres endroits.

La Hanle Dark Sky Reserve vise à contrôler la pollution lumineuse dans la région afin de préserver le ciel sombre immaculé pour la recherche astronomique. Cette initiative devrait également apporter un développement socio-économique aux villages locaux, dans la mesure où la réserve est promue comme destination touristique pour l'astrophotographie et l'observation des étoiles.

L'Institut indien d'astrophysique prévoit de faire de la HDSR Star Party un événement annuel, attirant des passionnés d'astronomie de toute l'Inde et de l'étranger. L'événement a été soutenu par le territoire de l'Union du Ladakh, qui a financé les frais de voyage de Leh à Hanle et a servi de co-organisateur.

De plus, dans le cadre de ses efforts de promotion de l'astrotourisme, l'IIA a acheté 24 petits télescopes et les a distribués à des villageois sélectionnés à l'intérieur de la réserve. Ces villageois ont été formés comme ambassadeurs de l'astronomie, qui guident les visiteurs et servent d'intermédiaires avertis du ciel nocturne.

La réserve de ciel étoilé de Hanle offre aux villageois une opportunité unique de s'engager dans un tourisme scientifique et de bénéficier du nombre croissant de séjours chez l'habitant destinés aux astrotouristes. Avec son ciel sombre époustouflant et l'enthousiasme de la communauté locale, le projet HDSR recèle un potentiel important à la fois pour la recherche astronomique et pour la promotion du tourisme dans la région.

Définitions:

Astro Tourisme – Tourisme axé sur l’observation et l’expérience des phénomènes célestes, tels que l’observation des étoiles et l’astrophotographie.

Star Party – Un événement où les astronomes et autres astronomes se rassemblent pour observer et étudier les objets célestes.

Hanle Dark Sky Reserve (HDSR) – Une zone de l’est du Ladakh, en Inde, connue pour son ciel exceptionnellement sombre et dédiée à la préservation de ces conditions vierges pour la recherche astronomique.

Institut indien d'astrophysique (IIA) – Un institut de recherche situé à Bangalore, en Inde, dédié à l'étude de l'astrophysique et à la conduite de recherches astronomiques.

Sources:

– Institut indien d’astrophysique (IIA)

– Territoire de l’Union du Ladakh