De nouvelles recherches suggèrent que Vénus aurait pu avoir une tectonique des plaques semblable à la Terre, ouvrant la possibilité d'une vie ancienne

De nouvelles recherches ont dévoilé une découverte fascinante sur Vénus, la deuxième planète après le Soleil et souvent considérée comme la jumelle de la Terre. Selon une équipe de scientifiques de l’Université Brown, Vénus aurait pu posséder une tectonique des plaques semblable à celle de la Terre il y a des milliards d’années. Cette découverte remet en question les hypothèses antérieures sur la nature inhospitalière de Vénus et soulève la possibilité que la planète brûlante abritait autrefois la vie.

Les chercheurs sont parvenus à cette conclusion grâce à une combinaison de collecte de données atmosphériques et de modélisation informatique. En examinant la composition atmosphérique actuelle et la pression à la surface de Vénus, l’équipe a postulé que ces conditions ne seraient possibles que si la planète avait connu la tectonique des plaques dans son passé. Contrairement aux caractéristiques géologiques dynamiques et diverses de la Terre créées par la tectonique des plaques, Vénus possède un couvercle stagnant : une seule plaque ferme qui limite les mouvements et les fuites de gaz depuis son intérieur.

Cependant, les chercheurs pensent que Vénus n’a pas toujours été ainsi. Il y a environ 3.5 à 4.5 milliards d’années, Vénus pourrait avoir subi une tectonique des plaques changeante semblable à celle de la Terre. Cette période de tectonique des plaques pourrait expliquer l'abondance d'azote et de dioxyde de carbone présente aujourd'hui dans l'atmosphère de Vénus. Cela implique également que la planète aurait pu être capable de supporter la vie microbienne avant de subir des changements importants qui l’ont éloignée de sa ressemblance avec la Terre.

Cette recherche révolutionnaire remet en question la perspective binaire consistant à déterminer la capacité d'une planète à accueillir la vie. Plutôt qu'une simple réponse par oui ou par non, les scientifiques doivent désormais prendre en compte les nuances de l'histoire géologique du monde. Cette révélation a également des implications pour l’étude d’autres corps célestes, comme Europe, une lune de Jupiter qui présente une tectonique des plaques semblable à celle de la Terre. De plus, cela conduit à une réévaluation de l’habitabilité des exoplanètes en orbite autour d’étoiles autres que notre soleil.

Bien que ces résultats fournissent des informations précieuses, de nombreuses questions restent sans réponse. Les futures missions, comme la mission DAVINCI de la NASA prévue pour 2031, approfondiront les mystères de Vénus et confirmeront potentiellement les recherches. Les scientifiques sont impatients de comprendre pourquoi la tectonique des plaques de Vénus a changé et quels facteurs ont conduit à sa divergence radicale par rapport aux conditions terrestres. La résolution de ces mystères pourrait faire la lumière sur le sort de notre propre planète et sur les conditions qui pourraient la forcer à suivre une trajectoire semblable à celle de Vénus.

