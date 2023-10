Le télescope Hubble de la NASA capture de superbes images du récif cosmique

By

Le télescope spatial Hubble de la NASA continue d'étonner les passionnés de l'espace et de capturer des images époustouflantes de l'univers. Dans sa dernière mise à jour de son compte Instagram, la NASA a partagé deux images captivantes prises par le télescope Hubble. Ces images mettent en valeur un « récif cosmique » situé à 163,000 XNUMX années-lumière de la Terre dans la constellation Dorado.

Les images représentent deux nuages ​​​​voisins de poussière et de gaz cosmiques : la nébuleuse géante rouge NGC 2014 et la plus petite nébuleuse bleue NGC 2020. Situées dans le Grand Nuage de Magellan, une galaxie satellite de la Voie Lactée qui regorge d'étoiles massives, ces nébuleuses forment fait partie d'une vaste région de formation d'étoiles.

Selon la NASA, les étoiles proches du centre de l’image sont nettement plus grandes que notre Soleil, allant de 10 à 20 fois sa taille. Le rayonnement intense émis par ces étoiles chauffe les gaz denses environnants, dont l'oxygène, à des températures d'environ 20,000 11,000°F (200,000 XNUMX°C). La nébuleuse visible en bas à gauche de l'image s'est formée à partir d'une étoile XNUMX XNUMX fois plus brillante que notre Soleil et a expulsé du gaz lors d'une série d'éruptions.

La superbe image publiée par la NASA présente un anneau bleu vif avec un petit point bleu au milieu. Des vagues de gaz rouge et orange s'arctent du coin supérieur gauche au coin supérieur droit de l'image, avec un centre bleu clair émergeant de la mer de rouge. De plus, plusieurs points blancs brillants sont dispersés dans l’image. En haut à droite, on peut voir du gaz bleu foncé émanant de l’immensité de l’espace.

L'image a été capturée à l'aide de la Wide Field Camera 3 de Hubble pour commémorer les 30 années d'exploitation du télescope dans l'espace. Depuis son lancement le 24 avril 1990, le télescope spatial Hubble a capturé plus de 1.4 million d'observations de près de 47,000 175,000 objets célestes. Nommé d'après l'astronome américain Edwin P. Hubble, qui a confirmé la nature en expansion de notre univers, le télescope a effectué plus de 4.4 XNUMX orbites autour de la Terre, couvrant une distance d'environ XNUMX milliards de kilomètres.

La publication de cette incroyable image prise par le télescope Hubble de la NASA a suscité beaucoup d'attention de la part des passionnés de l'espace. Les utilisateurs ont exprimé leur crainte, leur crainte et leur admiration, une personne qualifiant la capture de « magnifique » et une autre notant les couleurs saisissantes. Le télescope Hubble nous a indéniablement fourni un aperçu remarquable des merveilles du cosmos.

