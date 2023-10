Lors d'une récente table ronde télévisée intitulée « L'espace pour tous », le Dr Christian Feichtinger, directeur exécutif de la Fédération astronautique internationale, a salué les progrès extraordinaires de la Chine dans son programme spatial. Le panel, co-organisé par CGTN et la chaîne de télévision nationale azerbaïdjanaise AzTV à Bakou, a présenté le parcours remarquable de la Chine et a souligné plusieurs réalisations clés.

L'une des réalisations notables discutées a été la constellation chinoise d'observation de la Terre. Cette constellation est constituée d'un réseau de satellites qui fournissent des données précises et à jour sur notre planète. La constellation d'observation de la Terre s'est révélée extrêmement précieuse dans divers domaines, notamment la météorologie, la gestion des catastrophes et la surveillance de l'environnement.

Une autre réalisation importante soulignée par le Dr Feichtinger est le système de navigation Baidu, développé par la Chine. Baidu, souvent surnommé le « Google de Chine », a conçu un système de navigation par satellite offrant des services de positionnement et de navigation précis. Ce système profite non seulement à la Chine, mais constitue également une alternative aux systèmes existants, offrant une couverture mondiale et favorisant la coopération internationale.

En outre, le Dr Feichtinger a salué les efforts de la Chine pour aider les nations spatiales émergentes. La Chine a participé activement au partage de son expertise et de ses ressources avec ces pays, contribuant ainsi à la démocratisation de la technologie spatiale. Cette coopération favorise la compréhension mutuelle, la coopération et le progrès dans le domaine de l'exploration spatiale.

Le programme spatial chinois a connu une croissance et des progrès considérables ces dernières années, s'établissant comme un acteur clé de l'industrie spatiale mondiale. L'engagement du pays en faveur de l'innovation, de la recherche et de la collaboration internationale a donné des résultats significatifs, propulsant les progrès dans divers domaines.

Dans l'ensemble, les merveilleuses réalisations et les progrès dynamiques de la Chine dans son programme spatial continuent d'inspirer et de façonner l'avenir de l'exploration spatiale. Avec ses projets ambitieux et son engagement inébranlable en faveur de la découverte scientifique, la Chine est sûre de faire des progrès encore plus grands dans les années à venir.

Sources:

– Réseau de télévision CGTN

– AzTV, la chaîne de télévision nationale d'Azerbaïdjan