Frank Rubio regrette une mission d'un an loin de sa famille, malgré une réussite record

L'astronaute Frank Rubio, qui détient actuellement le titre du plus long séjour dans l'espace effectué par un astronaute de la NASA, a révélé qu'il aurait décliné la mission s'il avait su qu'elle s'étendrait sur un an au lieu des six mois prévus. Rubio a fait cet aveu lors d'une récente interview depuis la Station spatiale internationale (ISS).

La mission de Rubio a été prolongée lorsque le vaisseau spatial qui était censé le ramener sur Terre a commencé à fuir du liquide de refroidissement alors qu'il était attaché à l'ISS. En conséquence, il a passé un peu plus d’un an en orbite terrestre basse, restant 371 jours et devenant ainsi le premier astronaute américain, et l’une des six personnes seulement, à passer un an dans l’espace.

Cependant, Rubio admet qu'il ne se serait pas volontairement engagé pour une mission aussi longue en raison d'événements familiaux importants qu'il a dû manquer. Malgré cela, il reconnaît les sacrifices personnels des astronautes pour maintenir la station spatiale opérationnelle.

De retour sur Terre le 27 septembre, Rubio a hâte de retrouver sa famille et de profiter des plaisirs simples de la vie à la surface de la planète. Il prévoit se concentrer sur le temps passé avec ses proches et apprécier le calme et la tranquillité de la nature.

