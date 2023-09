L'astronaute Frank Rubio regrette la prolongation de la durée de sa mission

By

L'astronaute Frank Rubio, qui détient actuellement le record du plus long séjour dans l'espace d'un astronaute de la NASA, a révélé qu'il aurait décliné la mission s'il avait su qu'elle s'étendrait sur un an au lieu des six mois prévus. Rubio a fait cet aveu lors d'une émission en direct depuis la Station spatiale internationale (ISS), où il réside depuis septembre 2022.

La mission de Rubio a été prolongée lorsque le vaisseau spatial qui était censé le ramener sur Terre a commencé à laisser couler du liquide de refroidissement en orbite terrestre basse. En conséquence, le voyage de retour est devenu dangereux, obligeant Rubio à rester sur l'ISS pendant six mois supplémentaires. Bien qu'il ait réalisé un exploit important en devenant le premier astronaute américain à passer un an dans l'espace et en dépassant le précédent record établi par Mark Vande Hei, Rubio a déclaré qu'il ne se serait pas volontairement engagé pour une durée aussi longue.

La décision était principalement motivée par des engagements familiaux, Rubio ayant mentionné avoir manqué des événements importants au cours de son séjour prolongé. Il a souligné qu'il aurait dû refuser la mission s'il avait eu le choix dès le départ, déclarant que retrouver sa femme et ses enfants à son retour sur Terre était sa priorité absolue. Rubio a également mentionné son désir de profiter des plaisirs simples d'être de retour à la maison, comme passer du temps dans la cour et savourer le calme et la tranquillité.

Malgré ses réserves personnelles, Rubio a reconnu la nécessité de faire des sacrifices pour assurer le bon fonctionnement de l'ISS. Il a reconnu l'importance de mener à bien la mission et de contribuer efficacement aux recherches scientifiques en cours menées sur la station.

Alors que Rubio se prépare à revenir sur Terre à bord d'un vaisseau spatial Soyouz, son histoire offre un rare aperçu des défis émotionnels auxquels sont confrontés les astronautes qui passent de longues périodes loin de leur famille. Ses regrets face à la durée prolongée de la mission soulignent l'importance de maintenir un équilibre entre les réalisations professionnelles et les engagements personnels.

