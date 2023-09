L’art de la marche lente : adopter un rythme plus lent dans un monde au rythme rapide

Dans un monde qui valorise la vitesse et l’efficacité, le fait de marcher lentement peut sembler déplacé. Cependant, un parent partage l’expérience transformatrice d’adopter un rythme plus lent en marchant avec son tout-petit. L'auteur observe l'approche prudente et curieuse de leur enfant en matière de marche, et comment cela l'a forcé à reconsidérer ses propres habitudes rapides.

Marcher à un rythme plus lent peut être une expérience méditative et magique, permettant de voir le monde avec un regard neuf. Cependant, l’auteur souligne également les défis liés à la navigation dans une ville conçue pour la vitesse. Les horaires de passage des piétons et les feux de circulation sont souvent conçus en partant du principe que chacun marche à une certaine vitesse, sans tenir compte de ceux qui peuvent avoir besoin de plus de temps.

Selon David Levinson, professeur de transports, le monde est conçu pour presser les gens pour le bénéfice des autres. Notre obsession pour l’optimisation du temps, enracinée dans le concept médiéval des horloges publiques, a conduit à une société qui valorise la précipitation et la réalisation rapide des objectifs. En conséquence, de nombreuses personnes ont perdu la capacité de profiter pleinement du moment présent et d’apprécier ce qui les entoure.

L’auteur suggère qu’il est utile de ralentir et d’accepter les merveilles de l’errance. Il est important de prendre un moment pour apprécier les choses pour elles-mêmes et de ne pas constamment regarder vers la tâche suivante. Les expériences de marche avec un enfant ont montré à l'auteur l'impatience de la société, mais aussi la beauté de grandir et d'explorer à son rythme.

En conclusion, même si le rythme effréné de notre monde peut nous amener à nous précipiter dans la vie, il est utile d’adopter un rythme plus lent. Ralentir nous permet de vivre pleinement le moment présent et d’apprécier les merveilles du monde qui nous entoure. Il est peut-être temps de prendre du recul, de respirer et de profiter du voyage, même si cela implique de marcher au rythme d'un tout-petit.

