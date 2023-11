L'importance des installations intégrées de traitement des troubles de l'alimentation en Irlande

Source : Indépendant irlandais

Selon une mère inquiète, Amy Hanley, le manque d'établissements de traitement intégrés pour les troubles de l'alimentation en Irlande provoque des souffrances inutiles pour les patients et leurs familles. Sa fille de 16 ans, Arabella, qui souffre d'anorexie mentale, a été contrainte de se déplacer entre différents hôpitaux en raison de la déconnexion des services. Bien que certains hôpitaux proposent un soutien psychiatrique, ils ne disposent pas des installations nécessaires pour s'alimenter par sonde nasogastrique (NG), dont Arabella a besoin. D’un autre côté, les hôpitaux dotés de tubes NG manquent de spécialistes des troubles de l’alimentation pour fournir le soutien psychologique essentiel. Ce mouvement de va-et-vient non seulement prolonge le processus de rétablissement d'Arabella, mais ajoute également un stress émotionnel à toute la famille.

Amy Hanley organise une manifestation au ministère de la Santé pour exiger des changements et une plus grande accessibilité aux centres de traitement intégrés. Elle pense que la présence d’un ou deux centres spécialisés dans les troubles de l’alimentation dans le pays, offrant à la fois un soutien médical et en santé mentale, bénéficierait grandement aux patients comme sa fille. Une intervention précoce est cruciale dans le traitement des troubles de l’alimentation, car elle peut empêcher que la maladie ne s’aggrave et qu’il soit plus difficile de s’en remettre. Le traitement ambulatoire spécialisé est considéré comme le moyen le plus efficace pour les personnes souffrant de troubles de l'alimentation de retrouver la santé.

Bien que le ministère de la Santé ait reconnu la nécessité d'améliorations, il maintient que le cadre de traitement le plus efficace pour les troubles de l'alimentation se trouve dans la communauté. Ils estiment que les services communautaires dédiés aux troubles de l’alimentation, dotés d’équipes multidisciplinaires dotées d’une formation spécialisée, sont les mieux équipés pour fournir des soins et des traitements fondés sur des données probantes. Le Health Service Executive (HSE) a donné la priorité aux services liés aux troubles de l'alimentation dans le cadre de ses programmes cliniques nationaux, dans le but de développer des soins de haute qualité centrés sur la personne grâce à une approche fondée sur des données probantes.

En conclusion, le système fragmenté actuel de traitement des troubles de l’alimentation en Irlande provoque des souffrances inutiles et prolonge le rétablissement de patients comme Arabella. Des installations de traitement intégrées combinant un soutien médical et en santé mentale sont désespérément nécessaires pour garantir les meilleurs résultats possibles aux personnes souffrant de troubles de l'alimentation. Le ministère de la Santé et le HSE doivent travailler ensemble pour résoudre ce problème et fournir des soins accessibles et complets à ceux qui en ont besoin.

FAQ sur le traitement des troubles de l'alimentation en Irlande

1. Qu’est-ce que l’anorexie mentale ?

L'anorexie mentale est un trouble alimentaire restrictif caractérisé par une peur intense de prendre du poids et une restriction de l'apport énergétique. Les personnes anorexiques peuvent avoir une perception déformée de leur image corporelle et adopter des comportements extrêmes de perte de poids.

2. Pourquoi une intervention précoce est-elle importante dans le traitement des troubles de l'alimentation ?

Une intervention précoce est cruciale dans le traitement des troubles de l’alimentation, car elle peut empêcher que la maladie ne s’aggrave et qu’il soit plus difficile de s’en remettre. Grâce à une évaluation précoce et à un traitement fondé sur des données probantes, les chances de guérison sont considérablement améliorées.

3. Quel est l’état actuel des établissements de traitement des troubles de l’alimentation en Irlande ?

L'Irlande ne dispose pas d'installations de traitement intégrées pour les troubles de l'alimentation, ce qui oblige les patients à se déplacer entre les hôpitaux pour différents types de soins. Cette fragmentation des services entraîne un rétablissement prolongé et un stress accru pour les patients et leurs familles.

4. Que fait-on pour améliorer le traitement des troubles de l'alimentation en Irlande ?

Le Health Service Executive (HSE) a donné la priorité aux services liés aux troubles de l'alimentation dans le cadre de ses programmes cliniques nationaux, visant à développer des soins de haute qualité centrés sur la personne grâce à des approches fondées sur des preuves. Le ministère de la Santé s'est également engagé à augmenter le financement et le soutien aux services de santé mentale, y compris le traitement des troubles de l'alimentation.

5. Comment les individus peuvent-ils accéder au traitement des troubles de l'alimentation en Irlande ?

En Irlande, les enfants et adolescents souffrant de troubles de l’alimentation peuvent accéder à un traitement par l’intermédiaire des équipes communautaires des services de santé mentale pour enfants et adolescents (CAMHS). Les patients qui nécessitent un traitement hospitalier peuvent être orientés vers l'un des centres agréés par le CAMHS, bien que les lits spécialisés dans les troubles de l'alimentation soient limités.