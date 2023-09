La récupération réussie de la capsule de retour d'échantillon OSIRIS-REx apporte enthousiasme et soulagement

By

Le Dugway Proving Ground de l'armée américaine était rempli d'impatience et de nervosité alors que la capsule de retour d'échantillons de la mission OSIRIS-REx effectuait sa descente de l'espace vers le sol du désert. Après près de vingt ans de préparation, l'opération de récupération a eu lieu dans l'une des bases militaires les plus reculées des États-Unis. Quatre hélicoptères, exploités par la NASA et l'US Air Force, ont décollé pour récupérer la capsule avant qu'elle n'entre dans l'atmosphère terrestre.

Dante Lauretta, chercheur principal de la mission, a décrit le mélange d'émotions qu'il a ressenti alors qu'il se trouvait à bord d'un hélicoptère de récupération. Il ressentait le poids de la responsabilité et l'incertitude quant à savoir si les parachutes de la capsule s'étaient ouverts comme prévu. Finalement, il reçut la nouvelle que l'atterrissage avait réussi, et des larmes de soulagement et de joie remplirent ses yeux.

Même s'il y avait une incertitude quant au déploiement du parachute de freinage, le parachute principal s'est déployé avec succès. Bien que les images n'aient pas été concluantes sur le parachute-drogue, elles sont devenues sans importance en raison du fonctionnement du parachute principal.

Cet atterrissage réussi marque le début d’un nouveau chapitre passionnant dans la recherche scientifique. Les échantillons de l'astéroïde Bennu seront répartis entre diverses institutions scientifiques et agences spatiales pour analyse. En étudiant la composition de Bennu, les scientifiques espèrent mieux comprendre l’histoire chimique de notre système solaire et peut-être même comprendre comment la vie est née sur Terre.

Depuis que les astéroïdes se sont formés aux premiers stades du système solaire, l’analyse des échantillons pourrait fournir des indices sur la présence d’eau et des éléments constitutifs de la vie, tels que les acides aminés, sur Terre. Ces échantillons seront étudiés de manière approfondie dans les années à venir, offrant ainsi des informations précieuses sur notre voisinage cosmique.

Source : NASA et Dugway Proving Ground de l'armée américaine, Utah