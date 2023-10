Garder l'espoir vivant : le voyage d'une famille à travers l'adversité

Un couple de Kitchener a trouvé une façon unique de rester positif face aux défis, d'autant plus que leur fille Raiya, âgée de deux ans, est aux prises avec des problèmes de santé persistants depuis sa naissance. Après un séjour prolongé à l'unité de soins intensifs pédiatriques (USIP) de l'hôpital pour enfants McMaster (MCH) de Hamilton Health Sciences, Raiya a récemment obtenu son congé et reçoit maintenant des soins à domicile avec l'aide de sa famille dévouée.

Le parcours de Raiya a été marqué par la résilience et la détermination. Née prématurément, pesant seulement 1 livre 4 onces, elle a rencontré des problèmes pulmonaires qui ont entraîné des difficultés respiratoires. La première visite de Raiya à L'HME a eu lieu à l'unité de soins intensifs néonatals et, malheureusement, son deuxième anniversaire a été gâché par la maladie. Cependant, l'esprit de Raiya restait inébranlable.

Pendant son séjour à l'USIP, Raiya a reçu des soins de divers professionnels de la santé, notamment des infirmières, des physiothérapeutes et des spécialistes de la vie de l'enfant. Ils ont tous joué un rôle crucial en favorisant le rétablissement de Raiya et en assurant son confort. Le Dr Melissa J. Parker, médecin du service de soins intensifs pédiatriques, a dirigé l'équipe de soins de Raiya, manipulant de manière complexe ses médicaments et élaborant un plan pour la sevrer progressivement du respirateur.

La persévérance a été une caractéristique déterminante du parcours de Raiya. Même intubée, Raiya a démontré sa détermination en participant activement à diverses activités. Avec l’aide de son physiothérapeute, elle a retrouvé force et mobilité grâce au jeu. Les progrès de Raiya étaient évidents lorsqu'elle passait du jeu avec des balles et de la pâte à modeler à la marche.

En août, Raiya a subi une trachéotomie pour améliorer sa respiration. Cela impliquait de créer une ouverture dans son cou pour insérer un tube de trachéotomie, ce qui maintiendrait ses voies respiratoires ouvertes et faciliterait la respiration. Raiya a bénéficié d'une rééducation intensive pendant cette période et ses parents ont reçu une formation sur la façon de prendre soin d'elle à la maison grâce à la trachéotomie. La trachéotomie devrait être nécessaire au cours des deux prochaines années.

Tout au long de ce parcours difficile, la famille de Raiya a été un pilier de force. Ils ont réussi à équilibrer les responsabilités liées à la prise en charge de Raiya avec leur vie familiale et celle de leurs deux autres enfants. Le soutien qu’ils ont reçu des professionnels de la santé et de leurs proches a été inestimable.

L'histoire de Raiya témoigne du pouvoir de l'espoir et de la résilience. Malgré les obstacles auxquels elle a dû faire face, elle continue d’avancer, guidée par le soutien indéfectible de sa famille et de son équipe soignante. Le parcours de Raiya nous rappelle qu'avec amour et détermination, tout est possible.

QFP

1. Qu'est-ce qu'une trachéotomie ?

Une trachéotomie est une intervention chirurgicale qui consiste à créer une ouverture à l’avant du cou et à insérer un tube dans la trachée (trachée). Cela aide à garder les voies respiratoires ouvertes et facilite la respiration.

2. Qu'est-ce que l'unité de soins intensifs pédiatriques (USIP) ?

L'unité de soins intensifs pédiatriques (USIP) est une unité spécialisée dans un hôpital qui fournit des soins intensifs et des traitements spécialisés aux enfants gravement malades. Il est composé d'une équipe de professionnels de la santé hautement qualifiés et expérimentés dans la prise en charge d'enfants ayant des besoins médicaux complexes.

3. Combien de temps Raiya est-elle restée à l'hôpital ?

Raiya a passé plus de quatre mois à l'hôpital, dont un séjour à l'unité de soins intensifs néonatals (USIN) et deux admissions à l'USIP.

4. Comment la famille de Raiya a-t-elle manifesté son soutien le jour où elle a été libérée ?

Le jour où Raiya est sortie de l'hôpital, sa famille portait des t-shirts assortis avec la phrase « J'ai 99 problèmes, mais un trach n'en est pas un », comme une manière légère de commémorer cet événement et de rester positive.

Sources:

– Hamilton Health Sciences : www.hamiltonhealthsciences.ca