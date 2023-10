Les impacts sur les produits organiques de Ceres explorés dans de nouvelles recherches

Une étude récente présentée lors de la réunion GSA Connects 2023 de la Geological Society of America a révélé de nouvelles informations sur la façon dont les impacts ont affecté les composés organiques complexes trouvés sur la planète naine Cérès. La recherche vise à déterminer l'origine de ces molécules aliphatiques et à évaluer l'habitabilité de Cérès.

Des études antérieures ont suggéré que les matières organiques présentes sur Cérès auraient pu être transportées par une comète ou un autre impacteur riche en matières organiques, tandis que d'autres suggèrent que les molécules se sont formées sur la planète naine elle-même. Cependant, quelle que soit leur origine, il est clair que les matières organiques de Cérès ont été influencées par les nombreux impacts qu'elle a subis.

Le chercheur principal Terik Daly, planétologue au laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins, a expliqué que l'équipe souhaitait explorer comment les impacts affectent ces matières organiques. Ils ont constaté que les matières organiques sont plus répandues qu’initialement rapporté et ont montré une résilience aux impacts dans des conditions similaires à celles de Cérès.

Pour mieux comprendre les effets de l’impact, les chercheurs ont mené une série d’expériences au champ de tir vertical Ames de la NASA. Ces expériences ont simulé les conditions d'impact typiques sur Cérès, en faisant varier les vitesses et les angles d'impact.

En plus des expériences, les chercheurs ont combiné les données de deux instruments différents du vaisseau spatial Dawn pour étudier les matières organiques plus en détail. En extrapolant les informations de composition des données du spectromètre à la résolution spatiale plus élevée de la caméra, ils ont pu cartographier plus précisément les zones potentielles riches en matières organiques sur Cérès.

Les résultats de leurs analyses suggèrent que les matières organiques de Cérès se sont probablement formées en présence d'eau. La présence d'eau est indiquée par la corrélation entre les matières organiques et d'autres minéraux comme les carbonates, connus pour être associés à l'eau.

Ces découvertes soulèvent la possibilité d’un grand réservoir intérieur de matières organiques au sein de Cérès, augmentant ainsi son potentiel astrobiologique. Les chercheurs espèrent que les futures missions de la NASA, comme Lucy, permettront de mieux comprendre les matières organiques présentes sur Cérès.

