Une nouvelle recherche explore l’impact des impacts sur les matières organiques sur Cérès

L'une des découvertes remarquables faites par la mission Dawn de la NASA est la présence de matières organiques complexes sur Cérès, le plus gros objet de la ceinture d'astéroïdes. La découverte de molécules aliphatiques, composées de chaînes de carbone et d'hydrogène, ainsi que la présence de glace d'eau sur Cérès suggèrent que cette planète naine aurait pu autrefois héberger les ingrédients nécessaires à la vie.

La question de savoir comment ces matières organiques aliphatiques sont apparues sur Cérès a fait l'objet d'intenses recherches depuis leur découverte en 2017. Certaines études suggèrent qu'elles ont été transportées vers Cérès par une comète ou un impacteur riche en matières organiques, tandis que d'autres proposent qu'elles se soient formées sur Cérès. planète naine par l'altération de ses matériaux par l'eau saumâtre. Quelle que soit leur origine, les matières organiques de Cérès ont été affectées par les nombreux impacts qui ont altéré sa surface.

Une nouvelle recherche, qui sera présentée lors de la réunion GSA Connects 2023 de la Geological Society of America, vise à élargir notre compréhension de la manière dont les impacts ont influencé les molécules aliphatiques de Cérès. Les implications de ces découvertes sont cruciales pour déterminer l’origine de ces matières organiques et évaluer l’habitabilité de la planète naine.

Le scientifique principal Terik Daly, planétologue au laboratoire de physique appliquée de Johns Hopkins, explique que l'étude a été motivée par la détection initiale de matières organiques à proximité d'un grand cratère d'impact sur Cérès. La recherche indique que les matières organiques pourraient être plus répandues qu'on ne le pensait auparavant et qu'elles semblent capables de résister aux impacts dans des conditions similaires à celles de Cérès.

Comprendre les effets des impacts sur les matières organiques de Cérès est essentiel pour percer les mystères de cette planète naine et comment elle a pu abriter la vie. En étudiant plus en détail la résilience de ces matières organiques et leur répartition à travers Cérès, les scientifiques espèrent mieux comprendre les origines et l’habitabilité de cet intrigant corps céleste.

