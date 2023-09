Remplacement de la production traditionnelle d'engrais par une synthèse électrifiée pour une production d'urée à faible intensité carbonique

Des chercheurs de l'Université Northwestern et de l'Université de Toronto ont collaboré pour explorer une méthode prometteuse de production d'urée, un engrais, par synthèse électrifiée. Ce processus réduit non seulement l’intensité carbone associée à la production d’urée, mais contribue également à dénitrifier les eaux usées. L’équipe a utilisé un catalyseur hybride composé de zinc et de cuivre pour convertir les déchets d’azote et de dioxyde de carbone en urée.

L’utilisation d’engrais azotés synthétiques en agriculture est cruciale mais contribue à d’importantes émissions de carbone et à un ruissellement contenant des nitrates. L'industrie de production d'engrais est responsable de 3 % de la consommation d'énergie par an, ce qui en fait un objectif de réduction des émissions et de recherche d'alternatives plus durables.

L'urée est un engrais largement utilisé et précieux dans l'industrie, représentant un marché de 100 milliards de dollars. Bien que les chercheurs aient exploré d’autres voies de production d’ammoniac, principal précurseur de nombreux engrais, rares sont ceux qui se sont concentrés sur l’urée. Ce projet de recherche visait à déterminer si les sources d'azote résiduaire, le CO2 capturé et l'électricité pouvaient être utilisés pour produire de l'urée.

L’équipe a découvert qu’un catalyseur hybride composé de zinc et de cuivre fonctionnait efficacement en mode relais pour faciliter la conversion du dioxyde de carbone et de l’azote résiduaire en urée. Les chercheurs ont trouvé des références historiques remontant aux années 1970 qui faisaient allusion au potentiel des métaux purs comme le zinc et le cuivre dans ces processus. En optimisant le rapport zinc/cuivre, l’équipe a atteint l’efficacité de conversion souhaitée.

En plus de réduire l'empreinte carbone associée à la production d'engrais, l'équipe de recherche a mené une analyse approfondie du cycle de vie pour évaluer les économies d'énergie et de coûts. Ils ont constaté que la transition vers des sources d’énergie renouvelables réduisait davantage les émissions d’énergie, rendant la technologie plus viable pour les installations de traitement de l’eau. Le rendement de conversion devrait atteindre 70 % pour que le processus soit largement pratique.

Bien qu'il reste encore des progrès à faire avant la commercialisation, comme la prise en compte des impuretés du traitement de l'eau et l'augmentation de la durée de fonctionnement du processus, la synthèse électrifiée de l'urée à l'aide d'un catalyseur hybride présente un énorme potentiel pour la production d'engrais à faible intensité de carbone et la dénitrification des eaux usées.

Sources : Nature Catalyse