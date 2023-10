Les astronomes proposent une théorie alternative à l’hypothèse de la neuvième planète

By

Les astronomes ont longtemps été intrigués par le comportement excentrique des corps célestes de notre système solaire. Beaucoup ont émis l’hypothèse qu’une neuvième planète pourrait être responsable de ces anomalies, se cachant à la périphérie de notre voisinage planétaire. Cependant, une étude récente publiée dans The Astrophysical Journal suggère une explication alternative basée sur une hypothèse alternative connue sous le nom de dynamique newtonienne modifiée (MOND).

MOND propose des modifications à notre compréhension de la loi de Newton sur la gravitation universelle pour expliquer les propriétés anormales observées dans les galaxies et autres objets célestes. Il remet en question les idées traditionnelles sur la nature de la matière noire et a gagné du terrain parmi les scientifiques ces dernières années.

Dans leur étude, les physiciens théoriciens Katherine Brown et Harsh Mathur affirment que MOND pourrait offrir une explication au comportement particulier des objets célestes dans les régions extérieures de notre système solaire. Leurs recherches ont indiqué que les prédictions de MOND étaient cohérentes avec les phénomènes observés.

En traçant les orbites des objets qui composent l'ensemble de données existant de la neuvième planète par rapport au champ gravitationnel de la galaxie, Brown et Mathur ont trouvé un alignement frappant. Cela suggère que le regroupement et le comportement excentrique observés pourraient être influencés par le champ gravitationnel de la Voie lactée, plutôt que par la présence d'une neuvième planète invisible.

Les chercheurs reconnaissent la nécessité d’enquêtes plus approfondies et la possibilité de biais d’observation. Néanmoins, leurs découvertes soulèvent des questions sur notre compréhension actuelle de la gravité et soutiennent la théorie alternative de MOND.

Cette étude contribue au débat scientifique en cours sur l’existence et la nature d’une neuvième planète, soulignant la nécessité d’envisager des explications alternatives et de remettre en question les théories existantes dans le domaine de l’astrophysique.

