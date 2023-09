Un magnifique spectacle d'étoiles dans l'amas globulaire de Terzan 12

By

Le télescope spatial Hubble a capturé une image époustouflante de l'amas globulaire Terzan 12, situé à environ 15,000 12 années-lumière de la Terre dans la constellation du Sagittaire. Les amas globulaires sont d'anciens groupes d'étoiles qui peuplent l'espace entourant les disques galactiques. Terzan XNUMX, comme beaucoup d’autres amas globulaires, est enveloppé de poussière et de gaz, ce qui ajoute à la beauté de l’image.

Cette image composite a été créée à partir de plusieurs expositions prises en août 2016. L'image montre les étoiles rouges et oranges de l'amas, qui sont plus grandes que notre Soleil, ainsi que des étoiles bleues plus jeunes qui ne font pas partie de l'amas. La présence de trous noirs au sein d’amas globulaires a également été découverte lors de recherches antérieures. NGC 6397, un autre amas globulaire, contient de petits trous noirs de la taille d'une étoile qui maintiennent les étoiles en orbite en raison de leur force gravitationnelle.

Les amas globulaires comme Terzan 12 fournissent des informations précieuses sur les cycles de vie des étoiles et la présence de systèmes binaires avec d'anciens corps célestes tels que les étoiles à neutrons et les trous noirs. Ces amas constituent des affichages visuels époustouflants et aident les astronomes dans leur quête de compréhension de l’immensité de l’espace.

