Planètes voyou découvertes dans la nébuleuse d'Orion : le plus grand échantillon jamais découvert

By

Les astronomes utilisant le télescope spatial James Webb (JWST) ont récemment découvert un large échantillon de planètes voyou dans la nébuleuse d'Orion et l'amas du Trapèze. Ces nouvelles données révèlent pas moins de 540 objets de masse planétaire, ce qui en fait le plus grand échantillon de planètes voyou jamais découvert.

Alors que l’année dernière, les astronomes ont découvert 70 mondes flottant librement dans la Voie lactée, cette dernière découverte dépasse de loin ce nombre. Les observations ont été faites par les astronomes Samuel Pearson et Mark McCaughrean de l'Agence spatiale européenne. Bien que les résultats n'aient pas encore été évalués par des pairs, un article préliminaire a été soumis à Nature.

L'enquête dans le proche infrarouge du JWST a permis aux chercheurs de découvrir et de caractériser ces candidats à la masse planétaire. Ces objets sont trop petits pour être des étoiles et ont des masses inférieures au seuil traditionnel pour une naine brune brûlant du deutérium, ce qui les place dans une plage allant de 0.6 masse de Jupiter à un peu plus grande que celle de Saturne.

Au sein de ce groupe de planètes voyou, les astronomes ont découvert 42 paires de planètes liées gravitationnellement ensemble, un phénomène qui n’a jamais été observé auparavant. Surnommées Jupiter Mass Binary Objects (JuMBO), l’existence de ces paires remet en question les théories actuelles sur la formation des étoiles et des planètes.

Les mécanismes par lesquels les planètes deviennent voyou ne sont pas encore entièrement compris. Plusieurs théories incluent les interactions gravitationnelles avec les étoiles qui passent, les éjections dues aux supernovae ou la flottement libre après la mort de leur étoile mère. Pour les JuMBO, les chercheurs supposent que la diffusion dans un disque planétaire ou des interactions dynamiques entre étoiles pourraient en être la cause.

Les planètes voyou sont généralement difficiles à observer en lumière visible, ce qui fait de la vision infrarouge du JWST un outil précieux pour leur détection. La nébuleuse d'Orion, située à 1,350 XNUMX années-lumière et visible comme une tache brumeuse dans la constellation d'Orion, fait l'objet d'études depuis des décennies.

La découverte d’un si grand échantillon de planètes voyou fournit des informations précieuses sur la formation et l’évolution des planètes, ainsi que sur les divers mécanismes qui peuvent conduire à ce que des planètes deviennent voyou. D’autres simulations et modélisations seront nécessaires pour comprendre pleinement ces processus et la formation de multiples systèmes planétaires.

Sources : article pré-imprimé publié sur arXiv, Nature (soumis), ESA (Agence spatiale européenne)