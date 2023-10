À la découverte de l'histoire : nouvelles découvertes sur le métissage humain-néandertalien

Une étude révolutionnaire a révélé que les humains et les Néandertaliens se sont croisés bien plus tôt qu’on ne le pensait, il y a environ 250,000 75,000 ans. Cette découverte remet en question l’idée de longue date selon laquelle le métissage s’est produit il y a seulement XNUMX XNUMX ans. Grâce à l’analyse de l’ADN, les chercheurs ont découvert des informations précieuses sur l’histoire de ces interactions anciennes.

Révélations issues des études sur l'ADN

Des études antérieures ont montré qu'environ six pour cent des gènes de l'Homme de Néandertal pouvaient être attribués à l'homme. En outre, les scientifiques ont découvert que certains groupes de personnes en Afrique subsaharienne possèdent des traces d’ADN néandertalien. Cela suggère que les premiers humains se sont mélangés aux Néandertaliens et sont ensuite retournés en Afrique, laissant une empreinte génétique.

Michael Dannemann, professeur agrégé spécialisé en génomique évolutive et des populations, remarque que cette nouvelle recherche offre une plus grande précision dans l'annotation de l'ADN de Néandertal dans les génomes humains modernes. De plus, cela aide à comprendre comment le mélange de gènes a influencé les traits physiques des Néandertaliens et des premiers humains. De plus, cela améliore notre connaissance de leurs schémas migratoires et de leurs interactions dans le passé.

Présence de l'ADN de Néandertal en Afrique subsaharienne

Une étude récemment publiée dans la revue Cell a révélé la présence d'ADN de Néandertal chez des individus d'origine africaine subsaharienne. Bien que les origines de cet ADN restent encore mystérieuses, l’étude s’est principalement concentrée sur les populations ayant des liens ancestraux avec le Niger-Congo.

Pour faire la lumière sur la présence de l'ADN de Néandertal dans les populations humaines d'aujourd'hui, les chercheurs ont comparé le matériel génétique d'un ancien Néandertalien connu sous le nom de « Néandertalien de l'Altaï » aux gènes de 180 individus issus de douze populations différentes d'Afrique subsaharienne.

Grâce à une analyse statistique, les scientifiques ont identifié des variantes génétiques partagées entre les humains et les Néandertaliens et ont étudié comment ces versions de gènes étaient héritées. L’étude a révélé que tous les génomes d’Afrique subsaharienne examinés contenaient de l’ADN de Néandertal, certaines populations présentant jusqu’à 1.5 % du matériel génétique néandertalien. Cet aperçu précieux du métissage révèle que ces génomes ont été hérités d’humains qui se sont mélangés aux Néandertaliens et sont retournés en Afrique.

Des études récentes indiquant la présence d'ADN de Néandertal

Plus intéressant encore, les chercheurs ont découvert que la majorité de l’ADN de Néandertal dans le génome humain était concentrée dans des régions qui ne codent pas pour la synthèse des protéines. À l’inverse, ces mêmes régions de l’ADN humain étaient dépourvues de gènes néandertaliens. Cela suggère que les Néandertaliens n’ont pas favorisé les gènes humains au cours de leur processus évolutif. Au lieu de cela, les deux espèces ont évolué différemment, adaptant leur génome à des fins différentes.

Fernando Villanea, généticien des populations de l'Université du Colorado à Boulder, souligne l'importance de cette découverte. Il suggère que cela implique qu’aucun ensemble de gènes n’est supérieur ou inférieur à l’autre ; ils ont simplement évolué pour remplir différentes fonctions au sein du génome de chaque espèce.

Plus d’informations sur l’évolution humaine

Ces découvertes remarquables offrent aux scientifiques l’opportunité de mieux comprendre les subtilités de l’évolution humaine. Sarah Tishkoff, auteur principal de l'étude et professeur de génétique et de biologie à l'Université de Pennsylvanie, propose un examen plus approfondi de la constitution génétique de la population qui vivait il y a 250,000 XNUMX ans et de sa comparaison avec les gènes des humains modernes. Cette analyse comparative pourrait dévoiler des informations précieuses sur l’histoire et l’adaptation de notre espèce.

FAQ:

Q : Quand les humains et les Néandertaliens se sont-ils croisés pour la première fois ?

R : De nouvelles recherches suggèrent que le métissage s'est produit il y a environ 250,000 75,000 ans, remettant en question les croyances antérieures selon lesquelles cela s'est produit il y a XNUMX XNUMX ans.

Q : Où trouve-t-on l’ADN de Néandertal chez les humains modernes ?

R : L'ADN de Néandertal peut être trouvé dans la constitution génétique des individus vivant en Afrique subsaharienne, en particulier dans les populations ayant des liens ancestraux avec le Niger et le Congo.

Q : Que révèle la présence de l’ADN de Néandertal chez l’homme moderne ?

R : Cela suggère que les premiers humains se sont mélangés aux Néandertaliens puis sont retournés en Afrique, laissant une empreinte génétique.

Q : Quelles conclusions peut-on tirer de l’étude de l’ADN de Néandertal dans le génome humain moderne ?

R : En analysant l’impact du mélange de gènes entre les Néandertaliens et les premiers humains, les scientifiques peuvent mieux comprendre les caractéristiques physiques des deux groupes ainsi que leur migration et leurs interactions dans le passé.