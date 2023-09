Un nouveau modèle génomique indique un goulot d’étranglement important dans la population d’ancêtres humains

Une étude génomique récente a révélé un goulot d'étranglement important dans les populations d'ancêtres humains qui existaient il y a entre 800,000 900,000 et XNUMX XNUMX ans. Cela correspond à la période considérée comme celle à laquelle vivait le dernier ancêtre commun des Dénisoviens, des Néandertaliens et de l’Homo sapiens moderne. Cependant, d'autres preuves archéologiques sont nécessaires pour valider cette découverte.

L'étude, dirigée par Wangjie Hu et ses collègues, a utilisé un modèle de coalescence pour explorer la divergence entre les lignées génétiques et estimer la taille passée des populations. Ils ont analysé les séquences génomiques de 3,154 10 individus répartis dans 40 populations africaines et 98.7 populations non africaines. Les résultats ont montré un goulot d’étranglement distinct dans toutes les populations africaines, avec un déclin stupéfiant de XNUMX % de la population ancestrale au début du goulot d’étranglement.

Le déclin de la taille de la population au cours de cette période a coïncidé avec des changements climatiques, notamment des glaciations prolongées, une baisse des températures de surface marine et des sécheresses probablement prolongées en Afrique et en Eurasie. Ces facteurs environnementaux peuvent avoir contribué au grave goulot d’étranglement rencontré par nos ancêtres humains.

Si le goulot d’étranglement a été directement identifié dans toutes les populations africaines, il n’a été que faiblement détecté dans les populations non africaines. Cela suggère que les effets du goulot d’étranglement ont pu être limités ou de courte durée en dehors de l’Afrique.

Le goulot d’étranglement proposé correspond à la période considérée comme étant celle où vivait le dernier ancêtre commun des Dénisoviens, des Néandertaliens et de l’Homo sapiens moderne. Cependant, les experts Nick Ashton et Chris Stringer mettent en garde contre la nécessité de preuves archéologiques et fossiles tangibles pour étayer la théorie du goulot d'étranglement.

Ce nouveau modèle génomique fournit des informations précieuses sur l’histoire ancienne de nos ancêtres humains et sur leur survie malgré un grave goulot d’étranglement démographique. Des recherches plus approfondies et des découvertes archéologiques seront cruciales pour valider et approfondir ces découvertes.

La source:

– « Inférence génomique d'un grave goulot d'étranglement humain pendant la transition du Pléistocène inférieur au Pléistocène moyen » par Wangjie Hu, Ziqian Hao, Pengyuan Du, Fabio Di Vincenzo, Giorgio Manzi, Jialong Cui, Yun-Xin Fu, Yi-Hsuan Pan et Haipeng Li

– « Nos ancêtres ont-ils failli mourir ? Les analyses génétiques suggèrent un ancien effondrement de la population humaine il y a 900,000 XNUMX ans » par Nick Ashton et Chris Stringer