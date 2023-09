Des scientifiques cultivent des reins humanisés chez des porcs

By

Les scientifiques ont réalisé une avancée majeure dans le domaine de la transplantation d'organes en cultivant avec succès des reins humanisés chez des porcs. Les chercheurs ont créé des embryons chimériques humain-porc en combinant des cellules humaines et porcines. Ces embryons ont ensuite été transférés à des mères porcines de substitution, ce qui a permis la croissance de reins contenant principalement des cellules humaines. C’est la première fois que des scientifiques réussissent à développer un organe humanisé solide à l’intérieur d’un autre animal.

Bien que les reins contiennent principalement des cellules humaines, ils contiennent également du système vasculaire et des nerfs de porc, ce qui les empêche d'être utilisés pour une transplantation sous leur forme actuelle. Le défi de la création d’un organe entièrement humain n’est toujours pas résolu grâce aux techniques actuelles de génie génétique.

Les travaux menés par les chercheurs des Instituts de biomédecine et de santé de Guangzhou, de l'Académie chinoise des sciences et de l'Université de Wuyi ont été qualifiés de pionniers. Cependant, les applications cliniques ne devraient pas se produire dans un avenir proche en raison des nombreux défis à relever.

Les tentatives précédentes visant à créer des hybrides humain-porc ont échoué parce que les cellules porcines ont tendance à supplanter les cellules humaines au cours du développement, ce qui donne lieu à des chimères majoritairement porcines. Les chercheurs ont surmonté ce problème en modifiant génétiquement un embryon de porc unicellulaire dépourvu de deux gènes nécessaires au développement des reins. Cela a créé une niche au sein de l’embryon qui pourrait être comblée par des cellules souches embryonnaires humaines, conduisant à l’intégration de cellules humaines dans l’embryon de porc.

Les embryons chimériques ont ensuite été transférés à des truies porteuses et évalués après 25 ou 28 jours de gestation. Les embryons présentaient des reins structurellement normaux pour leur stade de développement, avec la présence de tubules qui relieraient éventuellement les reins à la vessie. Environ 50 à 60 % des cellules des embryons étaient humaines et certaines cellules neurales humaines ont été trouvées dans le cerveau et la moelle épinière.

Alors que la capacité de faire croître un rein entièrement humain à l’intérieur d’un porc devrait prendre de nombreuses années, les chercheurs ont souligné la nécessité d’une ingénierie génétique plus complexe des porcs, ce qui présente des défis supplémentaires. Le développement des nerfs et du système vasculaire humain sans le risque d’un cerveau humanisé reste un défi central qui doit être relevé.

En conclusion, les scientifiques ont franchi une étape remarquable en cultivant des reins humanisés chez le porc. Bien qu’il reste encore de nombreux obstacles à surmonter, ces recherches ouvrent la porte à la possibilité de cultiver des organes humains à l’intérieur d’animaux, offrant ainsi potentiellement une solution à la pénurie mondiale d’organes destinés à la transplantation.

La source: The Guardian, Cellule souche cellulaire.