Nouvelle découverte : les humains subissent des changements saisonniers dans leurs habitudes de sommeil

Une étude récente menée à la Clinique du Sommeil et de la Chronomédecine de Berlin a révélé que les humains subissent des changements saisonniers dans leurs habitudes de sommeil. La recherche, publiée dans la revue Frontiers in Neuroscience, a impliqué 188 volontaires qui ont passé trois nuits dans un laboratoire où leur sommeil était étroitement surveillé.

L’étude a révélé que pendant les mois d’hiver, les sujets ont tendance à dormir plus longtemps, jusqu’à 60 minutes. De plus, les participants ont mis environ 25 minutes de moins pour entrer en sommeil paradoxal (REM) en automne par rapport au printemps. En moyenne, les individus ont connu environ 30 minutes de sommeil paradoxal de plus en hiver qu’au printemps. Il est intéressant de noter qu’il y a eu une diminution significative du sommeil lent, la forme la plus profonde de sommeil à mouvements oculaires non rapides (NREM), au cours des mois d’automne.

Les résultats remettent en question la croyance conventionnelle selon laquelle les humains ont largement éliminé l’influence de la lumière du soleil sur leur comportement. Même s'ils vivaient dans un environnement urbain bien éclairé, les participants présentaient toujours un caractère saisonnier dans leurs habitudes de sommeil.

Même si le groupe d’étude était relativement petit et composé de personnes souffrant d’insomnie ou de dépression, la différence de durée de sommeil entre l’été et l’hiver était probablement significative. Des recherches plus approfondies impliquant un échantillon plus grand et plus sain sont nécessaires pour valider les résultats.

QFP

Q : Quelles ont été les principales conclusions de l’étude ?

R : L'étude a révélé que pendant les mois d'hiver, les participants dormaient plus longtemps et bénéficiaient de plus de sommeil paradoxal qu'au printemps. Il y a également eu une diminution significative du sommeil lent au cours des mois d’automne.

Q : Les participants à l’étude vivaient-ils dans des zones urbaines bien éclairées ?

R : Oui, les participants à l’étude étaient des citadins d’une grande métropole moderne où la lumière artificielle est répandue.

Q : Ces résultats sont-ils applicables à tous les individus ?

R : L'étude a porté sur des personnes souffrant d'insomnie ou de dépression. Des recherches supplémentaires sont donc nécessaires pour déterminer si ces habitudes de sommeil sont cohérentes dans la population générale.

Q : Quelles sont les implications de ces résultats ?

R : Les résultats suggèrent que les humains ont un caractère saisonnier inhérent et que leurs habitudes de sommeil devraient être ajustées pour répondre au besoin accru de sommeil en hiver.

Q : Quelles recommandations ont été faites sur la base de l’étude ?

R : Les chercheurs suggèrent que se coucher plus tôt en hiver pourrait contribuer à améliorer la qualité et la durée du sommeil.

