Nouvelles avancées dans la reconstruction faciale médico-légale

Une nouvelle avancée dans la reconstruction médico-légale du visage a été annoncée dans le comté de Stark, Ohio, par le procureur général Dave Yost. Cette technologie vise à fournir aux forces de l'ordre et au public des images alternatives de personnes non identifiées afin de générer davantage de pistes et de résoudre des affaires non résolues.

Traditionnellement, des artistes légistes comme Sam Molnar du Bureau of Criminal Investigation (BCI) de l'Ohio sculptaient les têtes et les visages des personnes non identifiées en utilisant de l'argile sur des copies imprimées en 3D de leurs crânes. Cependant, ce processus prenait beaucoup de temps, car il nécessitait de transporter le crâne vers un centre médical pour un scanner, puis d'imprimer le fichier en 3D.

Aujourd'hui, un partenariat entre BCI et l'Ohio State University a conduit au développement d'un programme informatique par le chercheur en graphisme Jeremy Patterson et l'animateur 3D Dean Hensley. Ce programme utilise la photogrammétrie pour créer un rendu 3D à l'échelle d'objets, y compris des crânes humains. Au lieu de s'appuyer sur un équipement spécialisé coûteux, ce programme ne nécessite qu'une série de photos iPhone prises sous différents angles.

Grâce à cette technologie, Molnar peut désormais prendre des images du crâne sur son téléphone portable et les envoyer à Patterson et Hensley. Ils créent rapidement le modèle 3D avec beaucoup moins de données qu’un scanner traditionnel, ce qui accélère le processus d’impression.

Ces avancées ont déjà eu un impact significatif dans la résolution des affaires non résolues. En réduisant le temps nécessaire pour obtenir une copie imprimée en 3D du crâne, les investigations peuvent avancer plus rapidement. En partenariat avec la technologie de l’animation, la reconstruction faciale médico-légale est devenue un outil puissant pour les forces de l’ordre, leur offrant une nouvelle façon d’identifier et de donner un visage aux personnes non identifiées.

