Nouvelles connaissances sur le développement des cellules intestinales et leurs implications potentielles pour la maladie

Des chercheurs du groupe Organoid de l'Institut Hubrecht, en collaboration avec des scientifiques du Centre Princess Máxima et de l'Université de Maastricht, ont fait une découverte importante concernant le développement de types spécifiques de cellules intestinales. En utilisant des organoïdes intestinaux et en effectuant un criblage CRISPR systématique de 1,800 800 facteurs de transcription humains, l’équipe a identifié le ZNFXNUMX comme un régulateur clé de la différenciation des cellules entéroendocrines (CEE) dans l’intestin humain.

Les organoïdes intestinaux sont des organes miniatures cultivés en laboratoire qui imitent la structure et la fonction de l’intestin réel. Ces organoïdes ont été utilisés pour étudier comment les cellules souches se différencient en CEE, responsables de la production d'hormones régulant divers processus digestifs.

Les chercheurs ont découvert que les facteurs de transcription, qui sont des protéines qui régulent l’expression des gènes, agissent comme des « feux de circulation » qui dirigent la différenciation des cellules souches en types de cellules spécifiques. En utilisant la technologie CRISPR pour cibler des facteurs de transcription individuels, l’équipe a découvert le système de signalisation complexe qui guide les cellules vers leur destin prédéterminé. Le ZNF800 a été identifié comme un répresseur maître qui inhibe la différenciation des CEE, entraînant une augmentation du nombre de CEE lorsque son activité est supprimée.

Ces résultats ont des implications importantes pour notre compréhension des maladies gastro-intestinales et des troubles endocriniens, ainsi que des implications potentielles pour le développement pancréatique et la recherche sur le diabète. Il a été démontré que ZNF800 contrôle l'expression d'autres facteurs de transcription impliqués dans la différenciation de la CEE, ce qui suggère qu'il pourrait également jouer un rôle dans la régulation des cellules productrices d'insuline dans le pancréas.

Cette étude met en lumière les mécanismes moléculaires qui régissent les décisions relatives au destin des cellules dans l’intestin et pourrait ouvrir la voie au développement de nouveaux traitements pour des affections connexes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement le rôle du ZNF800 et ses applications thérapeutiques potentielles.

QFP

Que sont les facteurs de transcription ?

Les facteurs de transcription sont des protéines qui régulent l'expression des gènes en se liant à des séquences d'ADN spécifiques et en contrôlant l'activation ou la répression des gènes. Ils jouent un rôle crucial dans la détermination du destin cellulaire et de la différenciation des cellules souches en types de cellules spécifiques.

Que sont les cellules entéroendocrines (CEE) ?

Les cellules entéroendocrines sont un type de cellules présentes dans l’intestin qui produisent diverses hormones. Ces hormones régulent les processus digestifs, tels que l’absorption des nutriments, l’appétit et le métabolisme du glucose.

Que sont les organoïdes intestinaux ?

Les organoïdes intestinaux sont des organes miniatures cultivés en laboratoire qui imitent la structure et la fonction de l’intestin réel. Ils sont utilisés comme modèles pour étudier le développement et le fonctionnement de l’intestin et de ses différents types de cellules.

Qu'est-ce que la technologie CRISPR ?

La technologie CRISPR est un outil d'édition génétique qui permet aux scientifiques de modifier des gènes spécifiques dans l'ADN d'un organisme. Elle a révolutionné la recherche génétique en permettant des modifications précises et ciblées du génome.