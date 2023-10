Redwire réussit à bioimprimer en 3D le ménisque du genou humain dans l'espace

Le fabricant de systèmes spatiaux Redwire a franchi une étape majeure en réussissant la bio-impression 3D d'un ménisque de genou humain dans l'installation de biofabrication 3D (BFF) améliorée de la Station spatiale internationale (ISS). Le ménisque bio-imprimé en 3D a été renvoyé sur Terre pour une analyse plus approfondie après des opérations d'impression réussies en juillet. Cette avancée majeure devrait ouvrir la voie à de meilleurs traitements des blessures méniscales dans l'espace, courantes parmi les militaires américains.

La capacité d’imprimer avec succès des tissus complexes tels que le ménisque en microgravité représente un pas en avant significatif dans le développement d’un processus de bio-impression fiable à grande échelle. Le BFF de Redwire, en combinaison avec le processeur Advanced Space Experiment (ADSEP), permet le placement précis de bioinks constitués de cellules souches pluripotentes adultes. Ces couches ultrafines de bio-encre, plus fines qu’un cheveu humain, peuvent être construites pour former des structures viables. Le BFF mis à jour comprend également un système de culture cellulaire développé par Redwire pour renforcer les tissus au fil du temps et éviter leur effondrement.

Les capacités d'impression 3D en orbite de Redwire ont été considérablement améliorées par la mise à niveau du BFF. La nouvelle imprimante offre un contrôle amélioré de la température lors du travail avec des bio-encres sensibles à la température, optimisant ainsi davantage le processus de fabrication. Cette technologie est très prometteuse pour remédier à la pénurie de donneurs d’organes pour les patients transplantés à l’avenir.

L'ISS est de plus en plus devenue une plaque tournante de la recherche sur la fabrication additive, divers chercheurs universitaires et entreprises commerciales profitant des conditions de microgravité pour tester de nouvelles technologies d'impression 3D. Dans un projet distinct, cinq entreprises et centres de recherche belges collaborent pour envoyer un « cœur sur puce » imprimé en 3D à l'ISS en 2025. Ce cœur artificiel et ce système circulatoire permettront aux scientifiques d'étudier le processus de vieillissement du cœur. , qui se produit 20 fois plus rapidement dans des environnements en apesanteur.

