De nouvelles recherches suggèrent que les humains ont vécu dans les Amériques beaucoup plus tôt qu’on ne le pensait

Une étude récente a révélé que les humains pourraient avoir habité les Amériques bien plus tôt qu’on ne le pensait auparavant. Les empreintes humaines fossilisées découvertes au Nouveau-Mexique remontent à entre 21,000 23,000 et 15,000 XNUMX ans, remettant en question la théorie largement répandue selon laquelle les humains sont arrivés en Amérique du Nord et du Sud il y a environ XNUMX XNUMX ans.

Les empreintes ont été trouvées au bord d’un ancien lit de lac dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique en 2021. Les scientifiques ont d’abord remis en question l’exactitude des méthodes de datation utilisées lors de la première découverte des empreintes. Cependant, une analyse plus approfondie a confirmé que les empreintes étaient effectivement vieilles de 21,000 23,000 à XNUMX XNUMX ans, ce qui en fait les plus anciennes empreintes humaines trouvées dans les Amériques.

Dans la première étude, les scientifiques ont utilisé la datation au radiocarbone pour déterminer l’âge des graines de plantes aquatiques collées sur les empreintes. Bien que certains scientifiques soient sceptiques quant à cette méthode de datation, la nouvelle étude a utilisé différents matériaux pour la datation au radiocarbone. Les chercheurs ont examiné d’anciens pollens de conifères et des grains de quartz trouvés sur le site des empreintes. Ils ont analysé environ 75,000 XNUMX grains de pollen pur et ont noté les dommages causés aux réseaux cristallins d'anciens grains de quartz pour estimer leur âge.

Les résultats de la nouvelle étude ont fourni deux éléments de preuve qui étayaient la fourchette de dates initiale de 21,000 23,000 à 15,000 XNUMX ans. Cela remet en question l’idée selon laquelle les humains sont arrivés dans les Amériques peu de temps avant que le pont terrestre de Béring ne soit submergé par l’élévation du niveau de la mer il y a environ XNUMX XNUMX ans.

Les empreintes de pas anciennes offrent aux archéologues un aperçu précieux des activités humaines passées, en fournissant des instantanés de la façon dont les personnes et les animaux se déplaçaient dans des endroits spécifiques. Bien que d'autres sites archéologiques des Amériques aient été datés d'une période similaire, ils n'ont pas été définitivement liés à la présence humaine. La découverte de ces empreintes humaines dans le parc national de White Sands fournit des preuves indéniables de l'occupation humaine dans la région.

