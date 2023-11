Les activités humaines provoquent une multiplication par sept de la concentration atmosphérique de mercure : une nouvelle méthode d'estimation

By

Une étude récente menée par la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) a révélé le fait alarmant que les activités humaines ont multiplié par sept la concentration de mercure dans notre atmosphère depuis 1500 CE. constitue une menace à la fois pour la santé humaine et pour l’environnement.

Comprendre les émissions naturelles de mercure

L'équipe de recherche, dirigée par le professeur Elsie M. Sunderland, a développé une méthode révolutionnaire pour estimer avec précision les émissions annuelles de mercure des volcans – les plus grands émetteurs naturels de cet élément toxique. En combinant une estimation précise des émissions volcaniques de mercure avec un modèle informatique, les chercheurs ont pu reconstituer les niveaux de mercure atmosphérique avant l'intervention humaine.

Sources de mercure d'origine humaine

Avant que les activités humaines ne commencent à perturber le cycle naturel, l’atmosphère contenait environ 580 mégagrammes de mercure. Cependant, d’autres études indépendantes menées pour évaluer les données atmosphériques ont montré qu’en 2015, la teneur en mercure avait grimpé à environ 4,000 XNUMX mg, soit près de sept fois la valeur de référence naturelle. Les principaux responsables de cette augmentation alarmante sont les émissions des centrales électriques au charbon, les activités industrielles, l’incinération des déchets et les opérations minières.

L'impact sur la santé humaine et l'environnement

Le mercure, notamment sous forme de méthylmercure, est un puissant neurotoxique qui se bioaccumule dans les poissons et d'autres organismes, ce qui constitue une menace à la fois pour la faune aquatique et pour les humains qui consomment du poisson contaminé. Le professeur Sunderland souligne l'importance de comprendre le cycle naturel du mercure comme base de référence pour les politiques visant à réduire les émissions de mercure et à comprendre le plein impact des activités humaines sur l'environnement.

Aperçus de l’étude

En raison de la présence infime de mercure dans l’atmosphère, il est pratiquement impossible d’en détecter ne serait-ce qu’un nanogramme dans un mètre cube d’air par satellite. Pour surmonter cet obstacle, les chercheurs ont utilisé le dioxyde de soufre, un composant majeur des émissions volcaniques, comme indicateur du mercure. En analysant les niveaux de dioxyde de soufre et en appliquant le modèle atmosphérique GEOS-Chem, l'équipe a estimé la dispersion du mercure volcanique à l'échelle mondiale.

L’étude a révélé que même si les émissions volcaniques contribuent aux concentrations de mercure dans l’atmosphère, elles ne représentent qu’une petite fraction dans la plupart des régions du monde. Cependant, certaines régions telles que l'Amérique du Sud, la Méditerranée et la ceinture de feu du Pacifique présentent des niveaux plus élevés d'émissions de mercure volcanique, ce qui rend difficile le suivi des contributions des activités humaines.

Implications de l'étude

Comprendre l’importance des émissions volcaniques dans des régions spécifiques est crucial pour évaluer avec précision les tendances à long terme du mercure dans les poissons, l’air et les océans. En corrigeant la variabilité naturelle de l’influence volcanique, les chercheurs peuvent obtenir des informations précieuses sur l’impact des activités humaines. Ces connaissances contribuent à l’élaboration de stratégies efficaces pour atténuer la pollution par le mercure et protéger à la fois la santé humaine et l’environnement.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Quel est l’impact de l’activité humaine sur les niveaux de mercure atmosphérique ?

Selon une étude de la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS), les activités humaines ont multiplié par sept la concentration de mercure dans notre atmosphère depuis environ 1500 CE.

2. Quelles sont les principales sources d’émissions de mercure d’origine humaine ?

Les principaux responsables de la forte augmentation des niveaux de mercure atmosphérique sont les émissions des centrales au charbon, les activités industrielles, l’incinération des déchets et les opérations minières.

3. Pourquoi est-il important de comprendre le cycle naturel du mercure ?

Comprendre le cycle naturel du mercure fournit une base de référence pour élaborer des politiques efficaces visant à réduire les émissions de mercure. Cela nous permet également de comprendre l’impact total des activités humaines sur l’environnement et les risques potentiels pour la santé humaine.

4. Comment les chercheurs ont-ils estimé les émissions volcaniques de mercure ?

En analysant le dioxyde de soufre, un composant majeur des émissions volcaniques, comme indicateur du mercure, l'équipe de recherche a estimé la dispersion du mercure volcanique à l'échelle mondiale à l'aide du modèle atmosphérique GEOS-Chem.

5. Quelles sont les implications des résultats de l'étude ?

Les résultats de l'étude aident les chercheurs à identifier les régions présentant des niveaux plus élevés d'émissions de mercure volcanique, ce qui contribue à une meilleure compréhension de l'impact des activités humaines sur les tendances à long terme du mercure dans les poissons, l'air et les océans. La correction de la variabilité naturelle est cruciale pour évaluer et atténuer les risques associés à la pollution par le mercure.