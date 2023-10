La conscience est-elle le résultat de l'entropie dans le cerveau ?

By

Une étude publiée en 2016 suggère que la conscience pourrait surgir naturellement du fait que notre cerveau maximise son contenu informationnel, similaire au principe de l'entropie. L'entropie fait référence à la progression d'un système de l'ordre au désordre. Tout comme l’Univers, qui est passé d’un état de faible entropie à un état d’entropie élevée depuis le Big Bang, notre cerveau peut également afficher une entropie plus élevée lorsque nous sommes pleinement conscients. Cette étude a utilisé la mécanique statistique pour modéliser les réseaux de neurones dans le cerveau de neuf participants, dont sept épileptiques.

Les chercheurs ont comparé les modèles de connectivité dans le cerveau des participants lorsqu'ils étaient endormis par rapport à ceux éveillés, et pendant les crises par rapport à un état normal d'alerte. Dans les deux situations, le cerveau des participants affichait une entropie plus élevée lorsqu’ils étaient pleinement conscients. Cela suggère que la conscience pourrait être une « propriété émergente » d’un système qui tente de maximiser l’échange d’informations. Cependant, l’étude présente des limites, comme la petite taille de l’échantillon, et des recherches supplémentaires sont nécessaires pour valider ces résultats.

Comprendre la conscience humaine constitue depuis longtemps un défi pour les chercheurs. La quête pour découvrir ses origines et pourquoi nous l’avons est en cours. Cette étude offre une nouvelle perspective, suggérant que la conscience pourrait être un effet secondaire du mouvement de notre cerveau vers l'entropie. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer ces résultats, elles constituent un point de départ pour de futures recherches sur la relation entre l'organisation du cerveau et la conscience.

Source : Examen physique E