La prochaine étape dans la cartographie du cerveau humain : capturer les données du connectome au niveau de la synapse

By

Le cerveau humain, avec son réseau complexe de neurones et de synapses, est depuis longtemps un mystère pour les scientifiques. Cependant, Jeff Lichtman, neuroscientifique à Harvard, et ses collègues franchissent une étape révolutionnaire dans la compréhension de cette complexité en créant une carte du cerveau, connue sous le nom de connectome.

Lichtman, ainsi que des partenaires de l'Université de Princeton, du MIT, de l'Université de Cambridge et de Johns Hopkins, ont reçu un financement de 30 millions de dollars des National Institutes of Health pour reconstruire le câblage neuronal à l'intérieur du cerveau d'une souris. En visualisant une petite région du cerveau responsable de la consolidation de la mémoire et d’autres tâches complexes, l’équipe vise à démontrer la faisabilité de cartographier l’ensemble du cerveau de souris au niveau des synapses.

Tout comme le Projet Génome Humain fournissait un catalogue complet des gènes humains et de leurs séquences d'ADN, le connectome de Lichtman fournirait un diagramme complet de chaque connexion neuronale du cerveau. Cela pourrait avoir de profondes implications dans la compréhension et le traitement des troubles cérébraux tels que l’autisme et la schizophrénie. Actuellement, on pense que ces troubles sont causés par des erreurs de câblage subtiles dans le cerveau qui ne peuvent pas être détectées par les scanners cérébraux actuels.

Le développement de la connectomique, domaine pionnier de Lichtman, a le potentiel de révolutionner notre compréhension du cerveau. En fournissant une carte détaillée des connexions neuronales, les chercheurs peuvent mieux comprendre les causes sous-jacentes des troubles cérébraux et développer de nouvelles approches de diagnostic et de traitement.

L'Initiative BRAIN, une initiative de recherche lancée par les National Institutes of Health, a récemment accordé un financement pour soutenir le développement de la recherche en connectomique. L'équipe de Lichtman fait partie du réseau BRAIN Initiative Connectivity Across Scales, qui vise à développer les capacités techniques et la capacité de recherche nécessaires pour créer des schémas de câblage de cerveaux entiers.

En conclusion, la capture des données du connectome au niveau synapse constitue une prochaine étape cruciale dans la compréhension de la complexité du cerveau humain. Avec le potentiel de révolutionner notre compréhension des troubles cérébraux, cette recherche pourrait ouvrir la voie à de nouvelles approches en matière de diagnostic et de traitement. Source : L'esprit d'une souris (cellule) ; Jeff W. Lichtman et Viren Jain