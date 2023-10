Excitation dans les eaux : baleines à bosse profitant d'un massage aux algues

By

Un groupe de touristes en voyage au large de Perth, en Australie, a vécu une expérience extraordinaire lorsqu'ils ont rencontré deux baleines à bosse très excitées. L'agence de voyage Whale Watch Western Australia a décrit le comportement des baleines alors qu'elles se tordaient, roulaient et claironnaient leur enthousiasme. La source de leur enthousiasme ? Algue.

Selon le blog de l'agence, les baleines à bosse de tous âges apprécient un soin du visage aux algues. La peau sensible et les tubercules de leur tribune les rendent réceptifs à la sensation d'un massage aux algues. Cette rencontre a été qualifiée de « spa de jour pour les baleines », soulignant le plaisir que ces créatures tirent de cette interaction.

Au cours de la visite, les touristes ont également eu l'occasion d'observer plusieurs mères baleines à bosse avec leurs petits, un groupe de quatre baleines à bosse mâles et un groupe de grands dauphins. Whale Watch Western Australia a exprimé sa gratitude d'avoir pu rejoindre ces magnifiques créatures dans leurs activités sociales et ludiques.

Les baleines à bosse migrent chaque année en Australie occidentale, avec plus de 45,000 XNUMX individus voyageant des zones d'alimentation froides de l'Antarctique vers les eaux plus chaudes près de Kimberly à partir de septembre. La rencontre avec les baleines à bosse excitées et d'autres animaux marins a fait de cette expérience une expérience mémorable pour les touristes.

Cet article donne un aperçu de la joie que ressentent les baleines à bosse lorsqu'elles se font masser aux algues. La sensibilité de leur peau et des tubercules de leur tribune rend cette interaction particulièrement agréable pour eux. Il est vraiment remarquable d'observer ces créatures intelligentes et majestueuses dans leur habitat naturel, adoptant des comportements sociaux et ludiques.

