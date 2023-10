L'astéroïde 12P/Pons-Brooks pourrait être visible à l'œil nu en 2024

By

La comète 12P/Pons-Brooks, connue pour son activité cryovolcanique, devrait passer au plus près de la Terre le 21 avril 2024. Avec un diamètre d'environ 18.6 km, elle a le potentiel de devenir visible à l'œil nu pendant cette rencontre rapprochée.

Le cryovolcanisme, également connu sous le nom de volcanisme froid, est un processus géologique dans lequel des matières glacées, telles que l'eau, l'ammoniac ou le méthane, éclatent de l'intérieur d'un corps céleste au lieu de roches en fusion. Ces cryovolcans se trouvent souvent dans des corps glacés comme les comètes et certaines lunes du système solaire externe.

La comète 12P/Pons-Brooks a été découverte pour la première fois par l'astronome Jean Louis Pons en 1812, puis redécouverte indépendamment par William Robert Brooks en 1883. Elle suit une orbite elliptique autour du Soleil, avec une période moyenne d'environ 70.5 ans.

Lors de son approche la plus proche de la Terre en 2024, il est possible que 12P/Pons-Brooks soit visible à l'œil nu. Cela signifie que, sans l’aide de télescopes ou de jumelles, les astronomes pourront peut-être voir la comète dans le ciel nocturne. Cependant, la visibilité des comètes peut parfois être imprévisible, car elle dépend de facteurs tels que la luminosité de la comète et sa proximité avec la Terre.

Les comètes sont composées d'un mélange de matières volatiles, telles que la glace d'eau, la poussière, le dioxyde de carbone et le méthane. Lorsqu’une comète se rapproche du Soleil, la chaleur provoque la vaporisation de ces matières volatiles et produit une coma lumineuse, ou atmosphère, autour du noyau. Cette coma rougeoyante et la queue de la comète sont ce qui rend les comètes visibles depuis la Terre.

Il est important que les passionnés d'astronomie se tiennent au courant des dernières informations et prévisions concernant la visibilité de la comète 12P/Pons-Brooks en 2024. Avec des conditions météorologiques favorables et un ciel nocturne dégagé, il est possible d'observer cette comète cryovolcanique avec son corps nu. œil.

