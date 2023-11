Les scientifiques ont proposé une théorie révolutionnaire qui pourrait faire la lumière sur deux mystères de longue date : l'origine de la Lune et l'existence de « blobs » particuliers au plus profond du manteau terrestre. Selon la théorie principale, la Lune s'est formée il y a environ 4.5 milliards d'années lorsqu'un objet de la taille d'une planète appelé Theia est entré en collision avec la Terre primitive. Cet événement cataclysmique a provoqué l’éjection de débris dans l’espace, qui ont finalement fusionné pour former la Lune. Cependant, malgré de nombreuses tentatives, les scientifiques n’ont pas réussi à trouver de preuves solides de l’existence de Theia.

Récemment, une équipe de chercheurs dirigée par le California Institute of Technology a publié une étude dans la revue Nature présentant une explication alternative. Les ondes sismiques détectées dans les années 1980 avaient déjà révélé la présence de deux « blobs » énigmatiques à environ 2,900 XNUMX kilomètres sous la surface de la Terre, l'un sous l'Afrique et l'autre sous l'océan Pacifique. Ces gouttes massives, plus denses et plus chaudes que la roche environnante, ont longtemps intrigué les géologues.

La nouvelle recherche propose que ces blobs soient des restes de Theia qui se sont incrustés dans la Terre lors de la collision monumentale. L'étude suggère que des quantités massives de matériaux du manteau provenant de Theia se sont enfoncées profondément dans le manteau inférieur de la Terre, s'accumulant en deux blobs distincts sur des milliards d'années. En outre, les scientifiques suggèrent que cette collision et les restes qu’elle a laissés ont joué un rôle crucial dans la transformation de la Terre en une planète habitable, capable de supporter la vie telle que nous la connaissons.

Les implications de cette théorie sont stupéfiantes. La collision de Theia a radicalement modifié la composition de la Terre en seulement 24 heures, créant des conditions uniques qui différencient notre planète des autres planètes de l'univers. Des études antérieures ont indiqué que Theia aurait pu apporter de l'eau, un ingrédient vital à la vie, sur Terre. De plus, les blobs ont été observés envoyant des panaches remplis de magma vers la surface et ont été liés à la formation de supercontinents.

Bien que la théorie fasse encore l’objet d’études et de vérifications plus approfondies, elle représente une découverte importante et passionnante dans le domaine de la science planétaire. L'existence de ces vestiges profondément enracinés de la collision qui a donné naissance à la Lune offre un aperçu de l'histoire évolutive de la Terre et de ses qualités exceptionnelles qui en font un monde propice à la vie.

