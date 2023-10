La plus grande tempête solaire connue révélée dans les anneaux de croissance des arbres anciens des Alpes françaises

Les anneaux de croissance annuels à l’intérieur des restes anciens de pins sylvestres dans les Alpes du sud de la France témoignent de la plus grande tempête solaire connue. Cette tempête, survenue il y a 14,300 XNUMX ans, aurait eu des effets dévastateurs sur notre technologie moderne si elle s’était produite aujourd’hui. La tempête solaire impliquait que le soleil envoyait une grande explosion de particules énergétiques dans l'espace. La preuve de cet événement a été détectée dans les cernes de croissance des restes d'arbres trouvés le long de la rivière Drouzet, près de la ville de Gap.

À cette époque, la Terre était aux prises avec la dernière période glaciaire et les chasseurs-cueilleurs humains luttaient pour survivre dans des conditions difficiles partout dans le monde. La tempête solaire aurait été visible sous la forme d’une brillante éruption solaire suivie d’une aurore massive dans le ciel. Cependant, les gens vivant à cette époque n’auraient pas eu conscience des particules de haute énergie ni des perturbations géomagnétiques qu’ils subissaient.

Les particules solaires énergétiques ont inondé la haute atmosphère terrestre, provoquant des réactions nucléaires et entraînant une augmentation de la production de radiocarbone. Cette pointe a été absorbée dans les tissus des arbres en croissance, entraînant une augmentation significative des niveaux de radiocarbone détectés dans les anciens anneaux de croissance. Des événements solaires extrêmes similaires ont été découverts dans le passé, le plus récent s'étant produit en 774 et 993 après JC. L'événement de Carrington de 1859, la plus grande tempête solaire directement observée, a provoqué d'importantes perturbations des télégraphes et créé une aurore nocturne brillante.

Des tempêtes solaires de cette ampleur peuvent potentiellement causer des dommages catastrophiques à notre société moderne, car nous dépendons fortement de la technologie. Ils pourraient entraîner des pannes d’électricité à l’échelle nationale, désactiver définitivement les satellites et présenter des risques de radiation pour les astronautes et l’aviation. L’impact économique pourrait se chiffrer en milliards, voire en milliards de dollars de perte de PIB.

On ne comprend pas encore complètement les causes de ces tempêtes solaires extrêmes, ni leur fréquence ni si elles peuvent être prédites. La question reste de savoir si nos communications, nos réseaux électriques et nos satellites seraient capables de résister à leurs impacts et de se rétablir rapidement ou s’ils tomberaient en panne de manière catastrophique.

Les résultats de cette étude ont été corroborés par un pic d’un autre isotope chimique trouvé dans les carottes de glace du Groenland datant de la même année. L'état de conservation des troncs d'arbres et la présence de matière organique indiquent qu'ils ont été rapidement enfouis à la fin de la dernière période glaciaire.

Sources:

– Étude publiée dans la revue Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences de la Royal Society

– Edouard Bard, professeur d'évolution du climat et des océans au Collège de France et au centre de recherche CEREGE

– Tim Heaton, professeur de statistiques appliquées à l'Université de Leeds en Angleterre

– Cécile Miramont, professeur de paléoenvironnements et paléoclimats à Aix-Marseille Université en France et à l'institut de recherche IMBE