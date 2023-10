Des scientifiques découvrent la plus grande tempête solaire connue dans les cernes des arbres anciens

Les chercheurs ont trouvé des preuves d'une tempête solaire massive survenue il y a 14,300 XNUMX ans, sur la base de l'analyse des cernes de croissance annuels des pins sylvestres dans les Alpes du sud de la France. La tempête solaire, qui a libéré une grande explosion de particules énergétiques dans l’espace, est la plus grande tempête solaire connue à ce jour. Les chercheurs estiment que si une telle tempête se produisait aujourd’hui, elle pourrait avoir des effets catastrophiques sur la technologie moderne, potentiellement faire frire les satellites et provoquer des pannes de courant généralisées.

La preuve de la tempête solaire a été trouvée sous la forme d’une énorme augmentation des niveaux de radiocarbone dans les cernes des arbres. Des particules solaires énergétiques ont inondé la haute atmosphère terrestre, provoquant une soudaine augmentation de la production de radiocarbone qui a été absorbée par les arbres en croissance. Les effets de la tempête solaire auraient été dramatiques, avec une éruption solaire brillante comme premier signe visible, suivie d'une aurore massive dans le ciel s'étendant plus loin vers l'équateur que les aurores actuelles.

Selon le professeur Tim Heaton de l'Université de Leeds, l'impact d'une tempête solaire similaire aujourd'hui pourrait être catastrophique pour la société, causant des dommages massifs aux réseaux électriques, désactivant les satellites et posant des risques de radiation aux astronautes et à l'aviation. Les chercheurs n’ont pas non plus été en mesure de déterminer la fréquence et la prévisibilité de ces tempêtes solaires extrêmes, ce qui soulève des questions sur la résilience de notre technologie face à leurs impacts.

Cette découverte s'ajoute à la compréhension croissante des dangers potentiels posés par les tempêtes solaires, avec neuf tempêtes solaires extrêmes désormais identifiées à l'aide de preuves au radiocarbone des cernes d'arbres. La tempête solaire la plus récente observée directement s'est produite en 1859, connue sous le nom d'événement de Carrington, qui a perturbé les télégraphes et créé une aurore nocturne si brillante que les oiseaux chantaient comme si c'était l'aube. La tempête solaire d'il y a 14,300 XNUMX ans aurait été encore plus violente, estimée à environ dix fois plus forte que l'événement de Carrington.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences de la Royal Society. Les chercheurs ont également corroboré leurs découvertes en détectant un pic correspondant dans un autre isotope chimique dans les carottes de glace du Groenland datant de la même année.

Sources : Reuters