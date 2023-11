Explorer les mystères de Terzan 12 : aperçus du télescope spatial Hubble

L'amas globulaire Terzan 12, un éblouissant rassemblement céleste d'étoiles, a attiré l'attention des astronomes grâce au puissant télescope spatial Hubble. Situé au plus profond de la Voie lactée, dans la constellation du Sagittaire, Terzan 12 présente un casse-tête intrigant en raison de sa nature obscurcie. L'amas est enveloppé de gaz et de poussières, qui altèrent et absorbent la lumière des étoiles qui en émane.

Les amas globulaires comme Terzan 12, situés vers le centre de notre galaxie, sont relativement rares. Cependant, leur valeur scientifique est immense et les observations de Hubble ont révolutionné notre compréhension de ces ensembles stellaires. Malgré les défis posés par la dense poussière interstellaire, les astronomes ont réussi à étudier Terzan 12 en employant des techniques innovantes.

En comparant les nouvelles observations réalisées avec la caméra avancée pour les enquêtes et la caméra grand champ 3 de Hubble avec des images précédentes, les chercheurs ont réussi à atténuer l'effet de rougeur provoqué par le gaz et la poussière. Cette approche a fourni des informations précieuses sur la relation entre l'âge et la composition des amas globulaires les plus internes de la Voie Lactée.

Les couleurs saisissantes visibles sur l'image de Terzan 12 sont le résultat de la diffusion et de l'absorption de la lumière des étoiles par la poussière interstellaire. Ce phénomène, appelé rougissement, fait paraître les étoiles plus rouges qu’elles ne le sont réellement. Les diverses couleurs des étoiles de l’amas sont révélatrices de leur âge et de leur taille. Les étoiles rouges les plus brillantes sont des géantes vieillissantes, nettement plus grosses que notre Soleil, situées au premier plan. D’un autre côté, les étoiles bleues chaudes les plus brillantes, également visibles sur l’image, sont situées le long de la ligne de visée et ne font pas partie de l’amas.

L'exploration de Terzan 12 et d'autres amas globulaires ouvre des pistes pour étudier la composition et la formation des étoiles au sein de notre galaxie. Les observations de Hubble contribuent à notre compréhension des processus complexes qui façonnent ces communautés stellaires, mettant en lumière la dynamique complexe des régions centrales de la Voie lactée.

Questions fréquentes

Q : Qu’est-ce qu’un amas globulaire ?

R : Un amas globulaire est un ensemble étroitement lié d’étoiles qui apparaît comme une formation sphérique.

Q : Pourquoi les amas globulaires comme Terzan 12 sont-ils importants en astronomie ?

R : Les amas globulaires fournissent des informations précieuses sur la formation et l’évolution des étoiles au sein d’une galaxie, offrant un aperçu des premiers stades des populations stellaires.

Q : Comment la poussière interstellaire affecte-t-elle la lumière des étoiles ?

R : La poussière interstellaire peut absorber et disperser la lumière des étoiles, entraînant un effet de rougeur qui modifie la couleur et l’intensité des étoiles observées.

Q : Comment le télescope spatial Hubble surmonte-t-il les défis posés par le gaz et la poussière ?

R : En comparant les nouvelles observations avec des images préexistantes, les astronomes peuvent isoler et étudier les effets de la rougeur causée par la poussière interstellaire, offrant ainsi une vision plus claire de la composition et de l'âge de l'amas.