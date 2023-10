Beauté rose et rouge : un examen attentif de NGC 5068

Cette image du télescope spatial Hubble de la NASA présente les couleurs époustouflantes et les détails complexes de la galaxie spirale NGC 5068. S'étendant sur un diamètre impressionnant de 45,000 20 années-lumière et située à environ 5068 millions d'années-lumière dans la constellation de la Vierge, NGC XNUMX est ornée de taches de rose vif et des volutes de rouge foncé. Ces teintes vibrantes sont le résultat de milliers de régions de formation d’étoiles et de poussières interstellaires dispersées dans toute la galaxie.

Au centre de NGC 5068 se trouve une barre centrale brillante, densément remplie d'étoiles matures. Derrière cette barre se cache un trou noir, exerçant son attraction gravitationnelle et rapprochant les étoiles. Au bas et sur les côtés de l’image, nous pouvons observer des taches rouge rosé d’hydrogène gazeux ionisé, qui marquent l’emplacement des jeunes amas d’étoiles. Bien qu’elles ne soient pas facilement discernables de ce point de vue, ces taches s’alignent sur les bras spiraux de la galaxie, où les nouvelles étoiles prennent généralement forme.

Une autre découverte fascinante au sein de NGC 5068 est la présence d'au moins 110 étoiles Wolf-Rayet. Ces étoiles massives, dont la masse est plus de 25 fois supérieure à celle de notre Soleil et beaucoup plus lumineuses, perdent de la masse à un rythme incroyablement élevé. Les étoiles Wolf-Rayet sont relativement rares, avec seulement 220 environ connues dans notre propre galaxie, la Voie lactée.

Bien qu'il soit difficile à observer à l'œil nu en raison de la faible luminosité de sa surface, NGC 5068 révèle sa magnificence grâce aux capacités du télescope spatial Hubble de la NASA. En utilisant des observations en lumière ultraviolette, visible et proche infrarouge, Hubble dévoile la beauté et la complexité de cette galaxie lointaine. Ces vues multi-longueurs d'onde permettent aux astronomes d'étudier différents objets et phénomènes cosmiques, tels que la formation de nouvelles étoiles.

En juin 2023, le télescope spatial James Webb de la NASA a contribué à l'étude de NGC 5068 en capturant sa propre image infrarouge. Cette image, qui fait partie d'une campagne scientifique visant à étudier la formation d'étoiles dans les régions gazeuses voisines, s'ajoute à la richesse des connaissances fondées sur les observations précédentes de Hubble.

À mesure que nous approfondissons notre compréhension de l’univers, chaque nouvel aperçu de galaxies comme NGC 5068 nous rapproche de la découverte des mystères du cosmos.

