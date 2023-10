Beauté en spirale : Hubble capture NGC 4654 dans la constellation de la Vierge

Le télescope spatial Hubble a capturé une superbe image de NGC 4654, une galaxie spirale intermédiaire située dans la constellation de la Vierge. Cette galaxie se distingue par son centre brillant et sa classification comme spirale « intermédiaire », présentant les caractéristiques des spirales barrées et non barrées. Située juste au nord de l'équateur céleste, NGC 4654 peut être observée depuis les hémisphères nord et sud. Elle est située à environ 55 millions d'années-lumière de la Terre.

NGC 4654, comme beaucoup d'autres galaxies de l'amas de la Vierge, présente une distribution asymétrique d'étoiles et d'hydrogène gazeux neutre. Les astronomes émettent l’hypothèse que cette galaxie subit un processus connu sous le nom de « décapage par pression dynamique ». Lorsque NGC 4654 se déplace à travers l'amas de galaxies de la Vierge, les forces gravitationnelles exercées par l'amas provoquent une pression sur la galaxie. Cette pression ressemble à une rafale de vent et prive NGC 4654 de son gaz. Le résultat est la formation d’une longue et fine queue d’hydrogène gazeux du côté sud-est de la galaxie. Il est intéressant de noter que NGC 4654 maintient un taux de formation d’étoiles relativement élevé, ce qui est rare pour les galaxies qui ont subi une perte de pression dynamique.

NGC 4654 a également rencontré une galaxie compagne, NGC 4639, il y a environ 500 millions d'années. L'influence gravitationnelle de NGC 4639 a provoqué la perte de gaz de NGC 4654 le long de son bord, ce qui a entraîné une restriction de la formation d'étoiles dans cette région particulière. Cette interaction a contribué à la répartition asymétrique des étoiles au sein de NGC 4654.

Les scientifiques s'intéressent particulièrement à l'étude des galaxies comme NGC 4654 pour étudier le lien entre les jeunes étoiles et le gaz froid d'où elles émergent. Le télescope spatial Hubble a capturé cette image captivante de NGC 4654 en utilisant la lumière visible, ultraviolette et infrarouge.

Sources:

– le télescope spatial Hubble de la NASA, l'ESA et J. Lee (Space Telescope Science Institute) ; Traitement : Gladys Kober (NASA/Université catholique d'Amérique)

– « Hubble voit NGC 4654 dans la constellation de la Vierge » – Phys.org (3 octobre 2023)