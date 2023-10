Hubble capture une superbe image de la nébuleuse rouge Westerhout 5

Cette image récente du télescope spatial NASA/ESA Hubble présente une scène à couper le souffle dans des teintes rouges vives. La photographie met en évidence une petite zone au sein de la nébuleuse Westerhout 5, située à environ 7,000 XNUMX années-lumière de la Terre. L’image dévoile une caractéristique fascinante connue sous le nom de globule gazeux par évaporation flottant (frEGG).

Le frEGG, représenté comme une région sombre en forme de têtard vers le centre supérieur gauche, possède deux noms : [KAG2008] globule 13 et J025838.6+604259. Ces frEGG appartiennent à la catégorie des globules gazeux en évaporation (EGG). Les frEGG et les EGG sont des poches de gaz plus denses qui sont plus résistantes à la photoévaporation que le gaz environnant. La photoévaporation se produit lorsqu'un rayonnement intense, généralement émis par des étoiles jeunes et chaudes, ionise et disperse le gaz.

Les EGG ont été identifiés pour la première fois relativement récemment, notamment aux extrémités des piliers emblématiques de la création photographiés par Hubble en 1995. D'autre part, les frEGG ont été classés encore plus récemment et se distinguent par leur forme détachée et distinctive de « tête-queue ». Les astronomes sont particulièrement intrigués par ces EGG et frEGG car leur densité protège le gaz qu’ils contiennent du rayonnement ultraviolet (UV) intense, abondant dans les régions riches en jeunes étoiles. On pense que cette relative opacité est cruciale pour la formation de protoétoiles, de nombreux frEGG et EGG servant de pépinières à de nouvelles étoiles.

Dans cette image remarquable, le frEGG apparaît comme une région sombre au milieu d’un océan de lumière rouge. La couleur rouge correspond à un type d’émission lumineuse appelée émission H-alpha. Cette émission se produit lorsqu’un électron énergétique dans un atome d’hydrogène libère une quantité spécifique d’énergie, produisant une lumière rouge distincte.

Cette image captivante fournit aux astronomes des informations précieuses sur les processus complexes impliqués dans la formation des étoiles au sein de nébuleuses comme Westerhout 5.

Source : Agence spatiale européenne (ESA)