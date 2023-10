Un examen plus approfondi de NGC 685 : une galaxie spirale barrée

Lors de la grande finale de la Galaxy Week, le télescope spatial NASA/ESA Hubble nous a offert une image époustouflante de NGC 685, une galaxie spirale barrée située dans la constellation de l'Eridan. Située à environ 58 millions d’années-lumière, cette galaxie captivante est visible depuis l’hémisphère sud à certaines heures.

NGC 685 possède un diamètre d'environ 60,000 XNUMX années-lumière, ce qui la rend légèrement plus petite que notre propre galaxie, la Voie lactée. En y regardant de plus près, l'image de Hubble dévoile des taches de bleu vif dispersées le long des bras de la galaxie. Ces taches sont des amas d'étoiles, qui sont des groupes d'étoiles maintenus ensemble par leur attraction gravitationnelle.

De plus, l’image présente des volutes de rouge foncé près de la barre centrale de NGC 685. Ces parties rouge foncé représentent le gaz et la poussière interstellaires, les éléments constitutifs à partir desquels naissent les étoiles. Cette image jouera un rôle essentiel dans la recherche scientifique axée sur la formation et l’évolution des amas d’étoiles.

Le télescope spatial Hubble continue de contribuer à notre compréhension de l’univers grâce à ses capacités remarquables. En tant que l'un des observatoires astronomiques les plus renommés et les plus puissants jamais déployés dans l'espace, la position de Hubble au-dessus de l'atmosphère terrestre lui permet de capturer des images claires et détaillées, sans aucune distorsion atmosphérique.

Pour assister à la magnificence cosmique de NGC 685 et plonger dans les mystères de la formation des amas d’étoiles, le télescope spatial Hubble se révèle une fois de plus être un atout inestimable pour la communauté scientifique et les passionnés d’astronomie.

Sources:

– Télescope spatial Hubble NASA/ESA

– Twitter (@NASAHubble)