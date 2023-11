La diversité fascinante de la galaxie NGC 1385 dévoilée par le télescope spatial Hubble

Le télescope spatial Hubble nous a une fois de plus étonné par son incroyable capacité à capturer la beauté et la complexité de notre univers. Dans sa plus récente observation de la lointaine galaxie spirale NGC 1385, Hubble nous a présenté une nouvelle vue saisissante qui révèle une galaxie aux bras constellés d'étoiles et étroitement entrelacés.

Située à environ 30 millions d’années-lumière de la Terre, NGC 1385 est une galaxie spirale barrée, caractérisée par sa structure centrale en forme de barre. Cependant, ce qui rend cette galaxie vraiment captivante, c'est la façon dont ses bras sont mélangés, créant une apparence ovale. Ce motif unique confère à NGC 1385 une beauté distincte et fascinante.

Le noyau de NGC 1385 brille brillamment, mettant en valeur un trou noir actif qui ne cesse de croître à mesure qu'il dévore les amas d'étoiles voisins. Ce processus alimente le trou noir et émet une lueur rayonnante qui ajoute aux caractéristiques captivantes de la galaxie.

Ce qui est vraiment remarquable dans la récente photographie de Hubble, c'est le changement de couleurs par rapport à une image précédente de NGC 1385. L'image précédente, partagée en août 2021, montrait des bleus froids dominant la scène. En revanche, la nouvelle image, partagée par l'Agence spatiale européenne (ESA) le 13 novembre, nous présente des nuances plus rouge rosé et terre d'ombre. Les deux images capturent des filaments sombres de poussière dispersés dans toute la galaxie, ajoutant un élément de mystère à NGC 1385.

Alors, quelle est la cause de cette nette différence de couleurs ? La réponse réside dans les différents filtres utilisés par le télescope spatial Hubble. Ces filtres permettent aux astronomes de capturer différentes longueurs d'onde de lumière, comme l'infrarouge et l'ultraviolet. La lumière infrarouge apparaît en rouge sur les images, tandis que les zones bleues correspondent à la lumière ultraviolette. En utilisant des images prises avec différents filtres, les scientifiques peuvent représenter avec précision les couleurs de la galaxie et découvrir des détails complexes qui autrement pourraient rester invisibles.

La possibilité d’appliquer ces filtres est cruciale pour les astronomes, car elle leur permet d’étudier des parties spécifiques du spectre électromagnétique. En ciblant des longueurs d’onde spécifiques, ils peuvent obtenir des informations précieuses sur les processus physiques se produisant au sein de galaxies comme NGC 1385.

NGC 1385, surnommé à juste titre le cœur de la fournaise en raison de son emplacement dans la constellation du Fornax, présente des taches rose vif et des filaments de poussière rouge foncé qui ressemblent à des artères. Cette galaxie remarquable témoigne de l’incroyable diversité qui existe dans notre vaste univers.

