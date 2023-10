Une mystérieuse explosion cosmique crée un éclair de lumière brillant

Un mystérieux événement cosmique a produit un éclat spectaculaire de lumière bleue dans l’espace situé entre deux galaxies situées à plus de 3 milliards d’années-lumière. Cet événement est connu sous le nom de transitoire optique bleu rapide lumineux (LFBOT), qui est un phénomène astronomique rare et déroutant.

Les LFBOT ne sont pas encore entièrement compris, la première, appelée « la vache » (AT2018cow), ayant été observée en 2018. La vache était exceptionnellement brillante, jusqu'à 100 fois plus brillante qu'une supernova typique, et présentait un comportement inhabituel. Elle s’est estompée en quelques jours, contrairement aux semaines ou aux mois pendant lesquels les supernovae restent normalement brillantes.

Des éclats de lumière similaires, découverts environ une fois par an, portent le nom d'animaux en fonction des trois dernières lettres de leur désignation. Quelques exemples incluent le chameau, le koala et le diable de Tasmanie. Le LFBOT le plus récent, surnommé « le Finch » (AT2023fhn), a été détecté par l’installation transitoire Zwicky de l’observatoire Palomar en Californie le 10 avril.

Le spectre du Finch, mesuré par le télescope Gemini South au Chili, a révélé une température d'environ 20,000 3 degrés Celsius. C'est chaud mais pas aussi chaud que les étoiles massives ou les supernovae. Les mesures de redshift du Finch indiquent qu'il se situe à environ XNUMX milliards d'années-lumière, une distance que seul le télescope spatial Hubble peut résoudre.

Cependant, ce qui a le plus surpris les astronomes, c'est l'emplacement du Finch. Des LFBOT précédents ont été observés dans les bras spiraux des galaxies, mais le Finch a été trouvé dans l'espace intergalactique, situé entre une grande galaxie spirale et une petite galaxie. Cela remet en question la possibilité qu’il s’agisse de la supernova d’une étoile massive en explosion, car les étoiles massives n’ont généralement pas suffisamment de temps pour parcourir de telles distances avant de devenir une supernova.

Les chercheurs explorent actuellement deux explications potentielles de l'origine du pinson. Une possibilité est que cela résulte de la perturbation d’une étoile par un trou noir de masse intermédiaire. Une autre hypothèse est qu'il s'agissait d'une kilonova, l'explosion qui se produit lorsque deux étoiles à neutrons ou une étoile à neutrons et un trou noir entrent en collision.

La découverte du pinson soulève plus de questions que de réponses. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer la véritable cause de cet événement cosmique fascinant. Les résultats ont été acceptés pour publication dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

