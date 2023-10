Des taches rose vif camouflent de jeunes amas d'étoiles dans une galaxie spirale barrée

Une nouvelle photo époustouflante du télescope spatial Hubble révèle des taches rose vif de jeunes amas d’étoiles camouflant une galaxie spirale barrée. La galaxie, connue sous le nom de NGC 5068, est située à environ 20 millions d'années-lumière de la Terre, dans la région sud de la constellation de la Vierge. Il a un diamètre d'environ 45,000 XNUMX années-lumière et présente une structure centrale proéminente en forme de barre, densément remplie d'étoiles matures.

NGC 5068, comme la plupart des galaxies, abrite en son centre un trou noir, caché derrière la barre centrale. Ce trou noir exerce une forte attraction gravitationnelle, rapprochant les étoiles. Le premier plan de la nouvelle image est orné de taches rouge rosé vif, qui représentent des milliers de jeunes amas d’étoiles chaudes émettant de la lumière ultraviolette. Ces taches se trouvent le long des bras spiraux de la galaxie, où se forment généralement de nouvelles étoiles.

Pour observer les caractéristiques complexes de NGC 5068, la nouvelle image de Hubble combine des données provenant des longueurs d'onde ultraviolettes, visibles et proches de l'infrarouge. Les bras spiraux tourbillonnants de la galaxie peuvent être faiblement discernés en traçant le motif des taches rouge rosé vif entourant la structure centrale en forme de barre.

On pense également que la galaxie NGC 5068 héberge au moins 110 étoiles Wolf-Rayet, des étoiles anciennes et massives qui perdent de la masse à un rythme incroyablement élevé. Ces étoiles ont une masse plus de 25 fois supérieure à celle de notre Soleil et jusqu'à un million de fois plus lumineuses. En comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, contient environ 220 étoiles Wolf-Rayet.

Outre le télescope spatial Hubble, le télescope spatial James Webb (JWST) a également capturé une image infrarouge de NGC 5068. Cette image fait partie d'une campagne scientifique visant à étudier la formation d'étoiles dans les régions gazeuses des galaxies proches. Le JWST s'appuie sur des observations antérieures de Hubble, notamment une collection de 10,000 XNUMX images d'amas d'étoiles.

Sources:

- la NASA