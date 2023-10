Le télescope spatial Hubble capture une magnifique vue « frontale » de la galaxie spirale

Le télescope spatial Hubble a dévoilé une nouvelle image époustouflante de la galaxie spirale IC 5332. Située à environ 30 millions d'années-lumière dans la constellation du Sculpteur, la galaxie vue de face offre un spectacle majestueux. L’image met en valeur sa grande structure circulaire, avec des bras en spirale légèrement enroulés ornés d’amas de formations d’étoiles brillamment brillantes.

Lorsque nous disons qu’une galaxie est « de face », cela signifie qu’elle apparaît circulaire et en forme de disque lorsqu’elle est vue depuis la Terre. Cette perspective nous offre un point de vue clair pour observer les caractéristiques complexes de la galaxie. En revanche, une vue « par la tranche » présenterait une apparence ovale écrasée, minimisant notre visibilité des bras spiraux de la galaxie.

IC 5332 est classée comme une galaxie de type SABc, ce qui indique qu'elle n'a pas de structure de barre centrale proéminente et que ses bras spiraux ne sont pas étroitement enroulés. Environ les deux tiers des galaxies spirales possèdent une structure distincte en forme de barre en leur centre, tandis que d'autres présentent des bras spiraux non barrés qui partent d'un seul point. IC 5332 entre dans la catégorie intermédiaire, désignée par « SAB » dans sa classification.

Bien que cette galaxie possède des bras bien définis d'étoiles brillantes s'étendant de son noyau dense et lumineux, les bras spiraux eux-mêmes ne sont pas étroitement enroulés. C'est pourquoi on lui attribue un « c » minuscule sur l'échelle de classification, « a » indiquant des bras étroitement enroulés et « d » représentant des bras légèrement enroulés.

Le télescope Hubble continue de nous étonner par sa capacité à capturer des vues fascinantes de galaxies lointaines. Grâce à ses observations, nous obtenons un aperçu de la vaste beauté et de la complexité de l'univers.

