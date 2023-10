Collision galactique : le télescope Hubble capture deux galaxies sur une trajectoire d'impact

By

Le télescope spatial Hubble NASA/ESA a récemment capturé une image époustouflante de deux galaxies sur une trajectoire de collision. Les galaxies en question sont NGC 3558 et LEDA 83465, situées à environ 450 millions d'années-lumière de la Terre. Cet instantané extraordinaire donne un aperçu de la danse cosmique des collisions galactiques.

NGC 3558, située en bas à gauche de l'image, est une galaxie elliptique. Son partenaire, LEDA 83465, est visible en haut à droite et est identifié comme une galaxie spirale barrée. Ces deux galaxies sont pratiquement superposées, séparées par une distance d'environ 150,000 1185 années-lumière. Ils appartiennent à l’amas de galaxies surpeuplé et chaotique connu sous le nom d’Abell 400, situé à environ XNUMX millions d’années-lumière de la Terre. Cet amas de galaxies massif s’étend sur un étonnant million d’années-lumière.

NGC 3558 n'est pas seulement une galaxie elliptique mais aussi une région de raies d'émission nucléaire à faible ionisation (LINER). Les LINER sont des noyaux galactiques qui émettent de la lumière à des longueurs d’onde spécifiques, indiquant que les atomes et les molécules à l’intérieur de ces noyaux galactiques sont soit faiblement ionisés, soit pas du tout ionisés. Le processus d'ionisation implique la perte ou le gain d'électrons par des atomes ou des molécules. Les mécanismes responsables de la faible ionisation observée dans les LINER, comme NGC 3558, restent un sujet de débat parmi les astronomes.

Les collisions galactiques jouent un rôle important dans la formation de la structure et de l’évolution des galaxies à des échelles de temps cosmiques. L'image du télescope spatial Hubble fournit une preuve supplémentaire que ces rencontres étaient plus fréquentes dans le passé, lorsque l'univers était plus petit. Il convient de noter que même notre propre galaxie, la Voie lactée, est destinée à une collision dramatique avec la galaxie voisine d’Andromède. Cet événement cosmique devrait se produire dans environ quatre milliards d’années, lorsque Andromède, actuellement située à 2.5 millions d’années-lumière, entrera en collision frontale avec notre galaxie.

Sources:

– Télescope spatial Hubble NASA/ESA

– ESA (Agence Spatiale Européenne)